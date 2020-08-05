Геология участка - основа проектных решений

Строительными нормативами РФ установлено требование проводить инженерные изыскания участка, отведенного под застройку. Цель - получение актуальной информации об особенностях местности, необходимой для проектирования долговечного, надежного сооружения. Наиболее важные данные, которые получают инженеры нашей компании «Изыскания МСК» - это геология участка в Москве, выполненная с учетом особенностей территории.

Какие задачи решают геологические изыскания

Устойчивость, прочность, безопасность сооружения - это те характеристики, которые в первую очередь должны обеспечить конструкторы, строители. Качество постройки зависит от целого ряда факторов, включая квалификацию строительной бригады, качество строительных материалов, грамотное проектирование и расчеты. Нашими специалистами для получения необходимых сведений исследуется:

рельеф;

механические, физические свойства грунтовых напластований в месте строительства;

уровень стояния грунтовых вод, водный режим местности;

химическая активность среды по отношению к стройматериалам;

опасные процессы и явления, когда-либо происходившие в данном регионе.

Не исключение - строительство частного жилья. Современные металлоконструкции, строительные материалы имеют значительный вес, а значит, оказывают большую нагрузку на фундамент и основание строения. Поэтому, заказать геологию участка необходимо, чтоб просчитать, спрогнозировать «поведение» грунта под воздействием статических, динамических нагрузок, влажности, а также при промерзании и оттаивании, более подробно http://izyskanie.msk.ru/geologicheskie/geologiya-uchastka.

Этапы исследований

Получение информации о геологической среде участка в достаточном для проектирования объеме обеспечивается соблюдением определенного порядка исследований. Назначение строительства, природные условия территории, техногенные факторы учитываются при составлении программы, выборе методов изысканий, на то, как проводится геология участка нашими инженерами. Согласно действующих СП мы соблюдаем следующий порядок:

Сбор и камеральная обработка архивных материалов; Визуальное обследование территории; Испытания грунта в основании объекта штампом; Геофизические методы исследований - геолокация, зондирование; Буровые работы, отбор проб; Лабораторный анализ; Систематизация собранных данных, подготовка отчета.

Техотчет о проведенных геологических изысканиях обязательно содержит разработанный нашими инженерами прогноз возможных изменений окружающей среды, гидрогеологических условий под влиянием нового объекта. Эта информация позволяет своевременно разработать эффективные меры защиты строящегося сооружения от опасных воздействий.

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