 Где можно заказать хинкали? » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Где можно заказать хинкали?

Где можно заказать хинкали?

Сегодня, 03:33

Где можно заказать хинкали?Где можно заказать хинкали?

 

Хинкали - это визитная карточка такой страны, как Грузии. Диск обязан своим обитателям горам. Знаменитые деликатесы - Пшави, Мтулети и Хевсурети. Есть версия, что в Кахетии впервые научились готовить это лакомство. Сегодня хинкали можно увидеть в любом магазине и ресторане. Есть много видов. Вот только несколько: со свининой, бараниной, зеленью, фаршем. Иногда можно встретить хинкали с сыром, грибами, картофелем или даже с крабом.

Что нужно знать о вкусных мясных блюдах?

Блюдо, которое кажется простым, приготовить сложнее, чем вам показалось. Тесто рекомендовано долго добавлять, чтобы оно получилось эластичным. Чем больше у вас складок при их формировании хинкали, тем более способным будет повар. Внутри, помимо мяса, обязательно должен быть острый суп. Если вы не умеете готовить или у вас нет времени, вы можете заказать хинкали в специализированной компании. Выбирайте надежную компанию, в которой вы сможете заказать свежие и вкусные хинкали.

Как приготовить хинкали?

Чтобы правильно употребить хинкали, необходимо схватиться за «ножку» и откусить «карман» вверху. Затем выпейте суп. Использование ножи и вилки запрещено. Если ваша тарелка остается чистой после еды, вы все сделали правильно. Для приготовления хинкали вам понадобятся: яйцо, 600 г воды, 2 кг муки, соль. Для приготовления фарша понадобится 500 грамм говядины и свинины, лук, зелень и специи. Приготовление: мясо вымыть, очистить, измельчить в мясорубке. Вам потом важно смешать с измельченным луком и мелко нарезанной зеленью и перцем. Соль и перец. После чего нужно хорошо перемешать. Смешайте фарш с предварительно охлажденным кипятком. Добавьте столько, чтобы мясо не переварилось. Насыпьте муку в большую плоскую тарелку. Поднимите ее так, чтобы получилась горка. Сделайте в середине отверстие и залейте его холодной водой. Посолить и приготовить пасту. Готовое тесто поделите на кусочки и раскатайте в лепешки. Очень важно, чтобы корж был тонким, при этом он был эластичным и плотным. Осторожно поместите говядину в центр каждого круга из теста, загибая края в завиток, чтобы получилось «бедро». Рекомендуется каждый хинкали делать одинаковым. Затем следует отрезать небольшой хвостик с теста. Полученные хинкалии отварить в подсоленной воде 12-14 минут. Когда поверхности колеблются, они готовы. Осторожно снимаем, чтобы тесто не портилось. Перед подачей людям на стол рекомендуется залить водичкой. Подавать со стаканом чачи или стаканом пива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заказ продуктов с доставкой на дом

«Голодные игры» звезд: успеть за 30 минут

Метаморфозы, или как мука стала тестом

Паста с сыром и шпинатом

Контрольная закупка - Минеральная вода газированная

Советы по приготовлению суши


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Август 2020 (12)
Июль 2020 (51)
Июнь 2020 (33)
Май 2020 (39)
Апрель 2020 (48)
Март 2020 (47)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.