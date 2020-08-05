Где можно заказать хинкали?

Хинкали - это визитная карточка такой страны, как Грузии. Диск обязан своим обитателям горам. Знаменитые деликатесы - Пшави, Мтулети и Хевсурети. Есть версия, что в Кахетии впервые научились готовить это лакомство. Сегодня хинкали можно увидеть в любом магазине и ресторане. Есть много видов. Вот только несколько: со свининой, бараниной, зеленью, фаршем. Иногда можно встретить хинкали с сыром, грибами, картофелем или даже с крабом.

Что нужно знать о вкусных мясных блюдах?

Блюдо, которое кажется простым, приготовить сложнее, чем вам показалось. Тесто рекомендовано долго добавлять, чтобы оно получилось эластичным. Чем больше у вас складок при их формировании хинкали, тем более способным будет повар. Внутри, помимо мяса, обязательно должен быть острый суп. Если вы не умеете готовить или у вас нет времени, вы можете заказать хинкали в специализированной компании. Выбирайте надежную компанию, в которой вы сможете заказать свежие и вкусные хинкали.

Как приготовить хинкали?

Чтобы правильно употребить хинкали, необходимо схватиться за «ножку» и откусить «карман» вверху. Затем выпейте суп. Использование ножи и вилки запрещено. Если ваша тарелка остается чистой после еды, вы все сделали правильно. Для приготовления хинкали вам понадобятся: яйцо, 600 г воды, 2 кг муки, соль. Для приготовления фарша понадобится 500 грамм говядины и свинины, лук, зелень и специи. Приготовление: мясо вымыть, очистить, измельчить в мясорубке. Вам потом важно смешать с измельченным луком и мелко нарезанной зеленью и перцем. Соль и перец. После чего нужно хорошо перемешать. Смешайте фарш с предварительно охлажденным кипятком. Добавьте столько, чтобы мясо не переварилось. Насыпьте муку в большую плоскую тарелку. Поднимите ее так, чтобы получилась горка. Сделайте в середине отверстие и залейте его холодной водой. Посолить и приготовить пасту. Готовое тесто поделите на кусочки и раскатайте в лепешки. Очень важно, чтобы корж был тонким, при этом он был эластичным и плотным. Осторожно поместите говядину в центр каждого круга из теста, загибая края в завиток, чтобы получилось «бедро». Рекомендуется каждый хинкали делать одинаковым. Затем следует отрезать небольшой хвостик с теста. Полученные хинкалии отварить в подсоленной воде 12-14 минут. Когда поверхности колеблются, они готовы. Осторожно снимаем, чтобы тесто не портилось. Перед подачей людям на стол рекомендуется залить водичкой. Подавать со стаканом чачи или стаканом пива.