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Пять вариантов отделки фасада брусового дома

Вчера, 15:23

 

Пять вариантов отделки фасада брусового домаПять вариантов отделки фасада брусового дома

 

Фасад дома, как внешность человека - это то, что, в первую очередь, обращает на себя внимание. Это лицо вашего жилища, а потому о его облике и «выражении» нужно подумать особо.

Многие из тех, кто приобретает или строит деревянные дома из клееного бруса, возразят - мол, зачем придумывать что-то еще, если дерево само по себе очень эстетичный и привлекательный материал. С одной стороны, они правы, натуральный деревянный фасад сам по себе красив и самодостаточен, но с другой стороны, отделка бывает разная, а потому не стоит сразу отбрасывать мысль о ней, если вы строите дом из клееного бруса.

Какие же варианты отделки фасада применимы к брусовому дому? Назовем основные.

1. Как мы уже говорили, можно оставить фасад дома из клееного бруса как есть, в первозданном виде. Однако красиво это будет только в том случае, если ваш дом построен из материала достаточного большого размера, иначе частые швы между брусьями испортят всю картину. В любом случае, вам нужно позаботиться о сохранности древесной поверхности, обработав ее специальными составами для защиты от плесени, грибка, насекомых и пожара.

2. Обить фасад вагонкой - как говорится, дешево и сердито. Вагонка из лиственницы штиль штиль скроет возможные «некрасивости» стены и обеспечит дополнительную теплоизоляцию, а кроме того, такую стену можно покрасить в любимый цвет. Да и доска террасная прекрасно будет сочетаться с такой отделкой.

3. Использовать для облицовки фасада блок-хаус - материал вроде вагонки, только с округлой внешней стороной. Обитые им стены создают впечатление построенных из дорогого оцилиндрованного бревна. Выглядит шикарно, а стоит недорого.

4. Отделка сайдингом - пластиковыми или металлическими панелями, которые защитят стены от грязи и погодных воздействий. Сайдинг хорош тем, что он долговечен, не идет трещинами, его трудно сломать или поцарапать, а при загрязнении можно просто помыть тряпочкой.

5. Облицовка сайдингом, то есть готовыми перекрестно-клееными конструкциями - один из последних «писков» строительной моды. Это не только красивый, но и экологически чистый материал.

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