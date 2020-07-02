Ставки на спорт. Как грамотно использовать метод догона? При заработке на зеркало мелбет, главное придерживаться определенным правилам и не идти в отыгрыш после серии неудач, тогда ваш банк будет сохранен на долгое время. Ведь азартная игра поспособствует быстрому сливу банка, проиграть все деньги это большой удар для каппера и его самооценки, ведь тогда можно считать себя зависимым игроком который не в состоянии справится со своими чувствами. Но такую ошибку совершают большинство игроков, все потому что азарт и эмоции не дают покоя, с каждым разом хочется все больше и больше, из-за чего очень трудно остановится. Но если случилась серия неудач, к примеру 5 проигрышей, то здесь важно совладать с собой, чтобы сохранить банк на долгое время необходимо использовать стратегию "флэт", то есть каждая ваша ставка должна быть фиксированной, 5-10% от банка это рекомендуемая сумма для того чтобы оставаться в плюсе на дистанции.



Также многие игроки использую метод догона в ставках, такая стратегия эффективная и может снизить потери в умелых руках. Но догонами должны пользоваться только опытные игроки, новичкам такой метод заработка не подходит, новички должны ставить только на ординары, и только по 5% от банка. Догоны хороши тем что возвращают утерянные деньги после проигрыша, то есть есть не зашел нужный нам коэффициент, ставка закрылась в минус, то следующая ставка должна быть с таким же коэффициентом, но сумма инвестирования должна быть вдвойне увеличена. Если второй догон оказался ложным, то стоит собрать силы в кулак и найти подходящую ставку. Если догон не сыграл 3 раза подряд, то стоит сделать перерыв и отказаться от ставок на неопределенный срок, пока не восстановится разум и ум. Догоны должны использоваться наверняка, этому может поспособствовать хорошая аналитика, догоны нужно использовать только в тех матчах, где происходит много закономерностей.



Взять к примеру баскетбол, там игра проходит стремительно, мяч как сумасшедший летает с одной половины поля на другую, при этом периодически поражая ворота соперников. Тотал больше в четвертях это актуальная ставка, если в первой четверти не заходит нужный нам тотал, то мы удваиваем ставку и ставим на 2 четверть и так далее. Но прежде чем ставить нужно убедится в матче, провести аналитику, изучить составы и только потом инвестировать деньги в пари.





