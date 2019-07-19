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Игровой автомат Dolphins Pearl

Сегодня, 12:48

Игровой автомат Dolphins PearlИгровой автомат Dolphins Pearl

 

Развитие индустрии азартных игр в нашей стране неразрывно связано с компанией Novomatic и игровым автоматом Dolphins Pearl, который одним из первых стал завсегдатаем игорных заведений как https://uvao.ru/finances/14169-bezdepozitnyy-bonus-kazino-kak-eto-rabotaet.html, благополучно просуществовав в них вплоть до относительно недавних изменений в законодательстве. После этого, данный слот не канул в лету вместе со своими «собратьями по несчастью», а в отличие от многих из них перешел в виртуальную форму существования, став компьютерной программой, т. е. симулятором слот-машины.

Предлагаемый в казино игровой автомат Dolphins Pearl, в первую очередь, привлекателен тем, что это оригинальная версия, отличающаяся от всех прочих наличием пяти барабанов, от 1 до 9 активных линий выплат, бонусными поощрениями в виде игры на удвоение и бесплатными вращениями, а также специальными символами. Кроме того, нельзя не отметить достаточно высокие множители выплат, что является одной из причин «неувядаемости» данного слота на протяжении уже десятилетий.

Игровой процесс отличается крайней простотой, поскольку, чтобы начать игру, нужно совершить всего лишь несколько нажатий на клавиши, управляющих числом линий выплат и размером ставки, кратной их количеству. Затем остается нажать на Start и дождаться того момента, когда барабаны остановятся. В очень многих случаях на экране образуется выигрышная комбинация, которая должна начинаться на крайнем слева барабане и состоять из символов с одинаковыми изображениями. Требование о первом слева барабане не касается символов «разброса» или «скаттера», поскольку он не привязан к линиям выплат в силу своих функционального назначения.

Выпав на барабанах в количестве не менее трех, символ разброса запускает бонусный раунд, представляющий собой бесплатные спины. После окончания 15-го из них выигрыши суммируются, а затем умножаются на три.

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