Казино X – большие выигрыши ждут Вас

Благодаря приятной и веселой графике, простому и очень простому в использовании интерфейсу, уникальным бонусам без требований к ставкам и хорошему выбору различных игр, казино X предоставит вам массу развлечений и выигрышных возможностей. Casino-X лицензировано правительством Кюрасао, предоставляя игрокам дополнительный уровень безопасности, даже если вы зайдете через казино X зеркало. Все игры и опции в казино доступны через их основной сайт https://casinox.com.ru/home.htm. Казино не предлагает загружаемого программного обеспечения, но его веб-интерфейс очень привлекательный и удобный, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском и игрой во все игры по вашему выбору, внесением депозитов и снятием средств, или контактом со службой поддержки.

Выбор игр

Одной из важнейших особенностей качественного онлайн-казино является хороший выбор игр. X-casino, безусловно, не разочаровывает в этом отношении, поскольку они позаботились о том, чтобы предоставить своим игрокам ряд популярных игр от некоторых из крупнейших имен в отрасли. NetEnt, Betsoft, iSoftBet и GameArt все присутствуют на главной странице казино. Если вам нравится играть в игровые автоматы, вам понравится тот факт, что казино предлагает более 250 игр, в том числе множество игр с джекпотом, в которых один спин может принести огромный выигрыш. Некоторые из их основных прогрессивных джекпотов включают в себя:

The Glam Life (Betsoft);

Серия чудес NetEnt (Tiki Wonders, Icy Wonders, Geisha Wonders);

Greedy Goblins (Betsoft).

Конечно, существует множество вариаций видео-покера, а также множество настольных игр. От завсегдатаев, таких как блэкджек, кости и рулетка, до менее известных вариаций, таких как столы Betsoft Heads Up Hold'em.

Бонусные предложения

Новых игроков не только приветствует очень щедрый бонусный пакет, охватывающий многие ваши первые депозиты, но и бонусные деньги выдаются без каких-либо требований по ставкам! Casino X мобильная версия имеет отдельные бонусы, которыми могут воспользоваться только со смартфонов. Это действительно то, чего мы не видим каждый день. Конечно, сами бонусные деньги будут сняты с вашего счета, как только вы запросите вывод средств на сайте https://casino-x.site/home.htm, но вы можете делать все, что вы хотите, с любыми выигрышами, сделанными на эти деньги. Вы можете удалить их немедленно или продолжить игру - казино не накладывает никаких ограничений.