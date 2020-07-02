Автоломбард в Москве

Когда деньги нужны срочно, но некуда обратиться за помощью, мы предлагаем обращать внимание на возможность получить займ под залог ПТС. Современные автоломбарды предлагают достаточно выгодные условия для людей, которые столкнулись с финансовыми сложностями. В современном мире эти сложности можно решить в самые кратчайшие сроки и получить наличные на руки в день обращения. Для этого мы рекомендуем вам ознакомиться с предложениями услуг автоломбарда на сайте сервиса, где сразу можно подать заявку на оформление займа.

Как заложить транспортное средство?

Если денежные средства необходимы вам срочно и вас есть автомобиль, который вы можете заложить, мы рекомендуем перейти на официальный сайт компании здесь multizaim24.ru/ и ознакомиться с ее условиями. Начнем с важного преимущества компании, так как она предлагает нам возможность оформить займ под залог абсолютно любого транспортного средства. Это может быть грузовой или легковой автомобиль, спецтехника или же любой другой коммерческий транспорт. Ознакомившись с предложениями компании и изучив ее условия вам будет значительно проще принять ваше решение.

Срок займа

Минимальный срок займа составляет один месяц, максимальный 24 месяца. Автоломбард в Москве предлагает нам возможность получить деньги в день обращения наличными на кассе автоломбарда, либо же получить деньги на карту, которую вы укажете в момент оформления заявки. Убедиться в том, что ваша заявка будет принята и одобрена вы можете на сайте, отправив запрос менеджеру. Ознакомьтесь предварительно с процентом по кредиту, для того чтобы вы понимали, на какую сумму именно вам необходимо рассчитывать. В результате выгодных и надежных условий вы можете быть готовы к тому, что ваши финансовые проблемы будут решены своевременно.