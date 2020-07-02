Где взять кредит?

Если денег нет или не хватает, то можно взять кредит. Главное не ошибиться и выгодно для себя всё оформить.

Какие есть предложения

С каждым днём предложений о кредитовании становится всё больше и больше. Преимущественно можно оформить кредит наличными или получить кредитную карточку. Такие кредиты далеко не дешёвые, но всё же пользуются у населения достаточным спросом. Тем кому нужные более крупные суммы, есть автоломбард в Москве, где можно заложить автомобиль или ПТС.

Кто кредитует

Сегодня кредитованием активно занимаются банки, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения. И у каждого из перечисленных субъектов вы можете попытаться взять кредит. Проще всего оформить кредит у небольших финансовых компаний, которые готовы предоставить деньги на основании паспорта буквально за несколько минут. Но скорость обслуживания будет стоить денег. Процентная ставка по таким кредитам будет достаточно высокая. К тому же ни исключены разного рода комиссии и штрафные санкции за малейшие отклонения от условий кредитного договора. Не сложно также оформить кредит и в кредитном союзе. Необходимо только заплатить фиксированный членский взнос, предоставить паспорт и идентификационный код, и деньги у вас практически в кармане. Плата за такой кредит также вас особо не порадует. Большого пакета документов также не нужно, чтобы получить кредит в ломбарде. Времени вы также много не потратите. Нужно только принести с собой ликвидный залог и вопрос будет решён. Но и в этом учреждении гуманных условий кредитования вам точно не увидеть. Единственным кредитором, который готов предоставить вам кредит за сравнительно умеренную плату, может стать банк. Но быстро деньги получить в банке у вас не получится. К тому же не исключено, что вместе с паспортом и идентификационным кодом у вас запросят документ о ваших официальных доходах.

Программные кредиты

На ряду с быстрыми кредитами, некоторые кредиторы сейчас предлагают программные кредиты. Конечно, их стало намного меньше, чем до кризиса 2008 года, но они существуют. И их отличие от непрограммных кредитов состоит в том, что деньги выдаются исключительно на указанные в договоре цели. Подобные кредиты в большинстве случаев – долгосрочные, а выдача денежных средств возможна только после обильного изучения вашей платежеспособности. По таким кредитам и плата за пользование денежными средствами для многих будет доступной.