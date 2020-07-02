Что собой представляет процесс организации документов электронного архива

В современном мире совершение цифровых оборотов документов – достаточно популярный процесс. Люди делают отправку бумаг в этом виде и пользуются возможностями ЭДО на работе. Однако вопрос о сохранности накопленной документации - нюанс системы, который требует доработки.

Минусы документации, представленной в бумажном виде

Существует ряд проблем с бумажными носителями. К ним относятся:



• Потеря во время хранения, передачи и т.д.;

• Трудно отыскать нужное;

• Объем бумажных актов требует хранилища и затрат на его содержание;

• Невозможность работать с одним документом одновременно нескольким людям;

• Сложности с отчетностью;

• Урон в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;



Вот причины, по которым цифровой вариант не просто удобен, но и необходим.

Преимущества электронного архива

База электронной документации хранит бумаги в цифровом формате, поступившие из ЭДО и других источников, которые учитываются и делятся по признакам.



Диагностика 1с цифрового варианта имеет следующие преимущества.



• Работать получается просто и быстро;

• Высокая скорость реакции на требования проверяющих организаций;

• Возможность реорганизации и четкой классификации;

• Огромные объемы информации, не требующие отдельного помещения.

Как создать электронный архив

Создание архива проводится в несколько этапов. Основные из них:



• Выяснить требования к системе в целом;

• Проанализировать работу организации, нуждающейся в хранилище;

• Выявить главные и второстепенные документы, подлежащие хранению;

• Просмотреть существующую бумажную документацию;

• Сделать оцифровку и ввести электронные документы в базу.



