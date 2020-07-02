 Что собой представляет процесс организации документов электронного архива » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Что собой представляет процесс организации документов электронного архива

Что собой представляет процесс организации документов электронного архива

Вчера, 20:11

диагностика 1сВ современном мире совершение цифровых оборотов документов – достаточно популярный процесс. Люди делают отправку бумаг в этом виде и пользуются возможностями ЭДО на работе. Однако вопрос о сохранности накопленной документации - нюанс системы, который требует доработки.

Минусы документации, представленной в бумажном виде

Существует ряд проблем с бумажными носителями. К ним относятся:

• Потеря во время хранения, передачи и т.д.;
• Трудно отыскать нужное;
• Объем бумажных актов требует хранилища и затрат на его содержание;
• Невозможность работать с одним документом одновременно нескольким людям;
• Сложности с отчетностью;
• Урон в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

Вот причины, по которым цифровой вариант не просто удобен, но и необходим.

Преимущества электронного архива

База электронной документации хранит бумаги в цифровом формате, поступившие из ЭДО и других источников, которые учитываются и делятся по признакам.

Диагностика 1с цифрового варианта имеет следующие преимущества.

• Работать получается просто и быстро;
• Высокая скорость реакции на требования проверяющих организаций;
• Возможность реорганизации и четкой классификации;
• Огромные объемы информации, не требующие отдельного помещения.

Как создать электронный архив

Создание архива проводится в несколько этапов. Основные из них:

• Выяснить требования к системе в целом;
• Проанализировать работу организации, нуждающейся в хранилище;
• Выявить главные и второстепенные документы, подлежащие хранению;
• Просмотреть существующую бумажную документацию;
• Сделать оцифровку и ввести электронные документы в базу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Телеканал «Мир 24» заменит «ТНТ+3» в пакете «Радуга ТВ»

Основные эфирные проекты телеканала РЕН с 12 по 18 марта 2012 года

В Ейске возможны отключения ТВ и радиостанций

Основные эфирные проекты телеанала РЕН ТВ С 15 по 21 августа 2011 года

Оскар-2011: Полный список победителей

Телеканал РЕН вошел в пакет «Общероссийский» на Радуга ТВ


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Июль 2020 (26)
Июнь 2020 (33)
Май 2020 (39)
Апрель 2020 (48)
Март 2020 (47)
Февраль 2020 (55)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.