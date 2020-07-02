Что собой представляет процесс организации документов электронного архива

В современном мире совершение цифровых оборотов документов – достаточно популярный процесс. Люди делают отправку бумаг в этом виде и пользуются возможностями ЭДО на работе. Однако вопрос о сохранности накопленной документации - нюанс системы, который требует доработки.
Минусы документации, представленной в бумажном виде
Существует ряд проблем с бумажными носителями. К ним относятся:
• Потеря во время хранения, передачи и т.д.;
• Трудно отыскать нужное;
• Объем бумажных актов требует хранилища и затрат на его содержание;
• Невозможность работать с одним документом одновременно нескольким людям;
• Сложности с отчетностью;
• Урон в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
Вот причины, по которым цифровой вариант не просто удобен, но и необходим.
Преимущества электронного архива
База электронной документации хранит бумаги в цифровом формате, поступившие из ЭДО и других источников, которые учитываются и делятся по признакам.
Диагностика 1с цифрового варианта имеет следующие преимущества.
• Работать получается просто и быстро;
• Высокая скорость реакции на требования проверяющих организаций;
• Возможность реорганизации и четкой классификации;
• Огромные объемы информации, не требующие отдельного помещения.
Как создать электронный архив
Создание архива проводится в несколько этапов. Основные из них:
• Выяснить требования к системе в целом;
• Проанализировать работу организации, нуждающейся в хранилище;
• Выявить главные и второстепенные документы, подлежащие хранению;
• Просмотреть существующую бумажную документацию;
• Сделать оцифровку и ввести электронные документы в базу.