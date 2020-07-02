Высоко сидим, далеко глядим: как работается в офисах в небоскребах

Сверхвысотные небоскребы уже давно стали визитной карточкой современных мегаполисов. «Бурдж-Халифа» в Дубае, «Всемирный торговый центр» в Нью-Йорке», «Чайна-Цзунь» в Пекине… Это настоящие шедевры городской архитектуры и инженерного искусства. Россия тоже не отстает. Наша «Москва-Сити» и «Лахт-Центр» (Санкт-Петербург) — почетные призеры международных выставок недвижимости. Сегодня многие компании стремятся снять офисы в престижных высотках. Но стоят ли они того? Обратимся к мнению экспертов.

«Есть чем гордиться»

Преимущества у таких офисов, конечно, есть. Отметим самые важные.

Репутация. Если компания может позволить себе аренду площади в элитном комплексе, это говорит о ее успешности. На партнеров, клиентов и потенциальных сотрудников такая «локация» производит особое впечатление. Как говорится, престиж решает все.

Развитая инфраструктура. Сверхвысотные деловые комплексы априори имеют хорошую инфраструктуру. И даже не просто хорошую, а превосходную. Помимо офисов в небоскребах расположены рестораны, фитнес-клубы, салоны-красоты, досуговые центры. И всё это — уровня премиум-класса. А если учесть, что многие компании хотя бы частично оплачивают доступ к этим «благам», можно только позавидовать тем, кто здесь работает.

Высокое качество материалов и технологий.Для инвесторов, вкладывающихся в строительство элитных высоток — это вопрос не только денег, но и репутации.На такие проекты тратятся миллионы долларов и привлекаются лучшие застройщики. Для объектов данного класса используются инновационные строительные материалы и инженерные системы нового поколения. Над созданием дизайнов работают известные декораторы. А «умные технологии», которые пока не доступны рядовым офисам, здесь встречаются на каждом шагу: от систем климатоконтроля до smart-столов со встроенными гаджетами.

«Город с высоты птичьего полета». Согласитесь, полюбоваться в обеденный перерыв эффектной панорамой мегаполиса — приятное занятие. Игорь, сотрудник одной из компаний-арендаторов «Москва-Сити» рассказывает: «Для меня все это раньше не имело значения. Ну смотрел я с 5-го этажа на унылый двор во время обеда на прежней работе — ничего страшного. Но когда в «Москва-Сити» в первый рабочий день я подошел к окну и увидел эту красоту — аж дух захватило. Теперь часто по коридору прогуливаюсь, любуюсь панорамой: отдыхаю, думаю над проектами. Кстати, именно в такие моменты меня и посещают удачные идеи».

«В каждой бочке меда...»

Но несмотря на все достоинства небоскребов, есть у них и «слабые места».

Беспрецедентная стоимость. За премиум-класс приходится платить. И много. Например, по сравнению с самой дорогой арендой офиса в Нижнем Новгороде или другом регионе страны, стоимость помещений в «Лахт-Центре» и «Москва-Сити» больше почти в 2 раза. Чем выше, тем квадратные метры стоят дороже. Но и на нижних этажах бюджетных цен вам не предложат. Престиж обязывает…

Высокие эксплуатационные нагрузки. Хотя качество коммуникаций в таких небоскребах высокое, но износ на инженерные системы приходится значительный. Попробуйте-ка подавать без перебоев воду и воздух на высоту 200-350 метров. Поэтому менять коммуникации в небоскребах приходится часто. Конечно, работа инженерных систем напрямую арендаторов не касается. Но то, что в высотках часто прорывает воду — нужно иметь в виду. Это отражается на работе ресторанов и санитарных помещений. А если «потопы» происходят в здании постоянно, это может доставлять определенный дискомфорт сотрудникам офисов.



Хрупкие технологии.В небоскребах установлены датчики нового поколения, контролирующие работу вентиляции и регулирующие оптимальный круговорот воздуха в помещениях (что особенно актуально на фоне пандемии). Но если датчики ломаются (а это тоже бывает), их замена требует времени. При этом, окна в высотках не приспособлены для открывания и закрывания. А значит, пока не починят датчики, придется работать в духоте.

Сложности при эвакуации. При строительстве комплекса застройщики учитывают все форс-мажорные обстоятельства, в том числе пожар. Здание снабжено служебными выходами и пожарными лестницами. Но учитывая его масштаб, высоту и количество находящихся в нем людей (если это будний день), приходится признать, что в случае эвакуации могут возникнуть серьезные проблемы.

Резюме. Снять, а тем болеекупить офис в элитном небоскребе стоит больших денег. С одной стороны — это бесспорный деловой престиж и качественная инфраструктура, с другой — масса нюансов, связанных с особенностями эксплуатации подобных зданий. Готовы ли вы вкладываться в такой объект — решать вам.



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