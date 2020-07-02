 Игровая машина Diamond Dogs - онлайн игры на деньги, играть в игровые машины онлайн бесплатно!
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Игровая машина Diamond Dogs - онлайн игры на деньги, играть в игровые машины онлайн бесплатно!

Вчера, 13:02

Игровая машина Diamond DogsИгровая машина Diamond Dogs

 

Автоматы NetEnt, пожалуй, можно обнаружить в любом казино. Не исключение «Вулкан», где представлен богатый выбор одноруких бандитов этого разработчика. Шведская студия выставила на https://www.vulkanrussia.ru.net лучшие образцы: слоты с высокой отдачей, с HD оформлением, с кучей бонусов. К слову, сыграть на них разрешается бесплатно.


Вам необязательно рисковать деньгами, если вы не готовы. Один из аппаратов, который стоит протестировать – это Diamond Dogs. Игра была разработана пару лет назад, но популярность стала приобретать только в последние годы. Автомат выполнен в классическом стиле, но с красочным оформлением. А главные символы в игре – «бриллиантовые» собаки.


Обзор автомата Diamond Dogs


Игра разработана в традиционном стиле для слотов NetEnt. Превосходная графика, 25 игровых линий. Игрокам предоставляется возможность регулировать размер ставок, запускать опцию «автоигра». Гаминатор понравится не только красочным оформлением и интересными бонусами. Здесь очень много специальных наград. Среди особенностей слот-машины Diamond Dogs – это


• 10 всевозможных игровых комбинаций, которые могут принести вам прибыль. Коэффициенты выплат установлены также очень высокими – максимум 10000 к 1.
• Слот настроен на отдачу на отметке 95,4%. С таким показателем вы точно не останетесь без подарков. Вы сможете заработать максимум денег, при минимуме потерь и вложений.
• Разработчиком задуманы экстра-символы. В их число входят дикий символ и скаттер, которые позволяют использовать джокер во время игры и открыть серию фриспинов.
• Наконец, еще одна особенность слота – это функция автоигры. Если вдруг вам необходимо отлучиться, то никаких проблем. Казино предоставляет такую возможность каждому.


Diamond Dogs – не самая лучшая, однако весьма популярная игра. Она привлекает к себе внимание ярким оформлением и бриллиантовыми отблесками. Это верный признак того, что в слот-машине заложены крупные призовые. Заполучить еще больше наград вы сможете сразу после первых спинов. Но, если захотите можете перейти и к другим аппаратам.


Что такое Neverblock?


Иногда сайт казино оказывается заблокированным. Если вам пришлось столкнуться с такой проблемой не стоит переживать. На такие случаи придумано расширение Neverblock. Оно представляет собой специальный плагин, устанавливаемый в браузер. Он поможет автоматически обойти все блокировки и вернуть полноценный доступ к играм.

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