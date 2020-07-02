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Вулкан Платинум – вход на сайт при любых блокировках

Вчера, 12:59

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Современные виртуальные казино предлагают просто невероятный ассортимент игр на выбор, но при этом есть одна маленькая неприятность – они постоянно попадают по блокировки. Происходит это по причине не таких уж и явных коллизий с законом, так что приходится адаптироваться и придумывать новые способы, как вернуть пользователям доступ. В этом плане преуспел Вулкан Платинум – вход тут открыт всегда и никто не теряет доступ ни на минуту.

 

Почему же заблокировали?

 

Если заглянуть в раздел https://vulkan-platinum.ru.net/otzyvy-vulkan-platinum.htm, то можно узнать только одно – пользователи в восторге от данного казино. Почему тогда оно периодически отправляется в блокировку и безопасно ли в итоге тут играть. Чтобы окончательно разобраться, нужно обратиться к законодательству и внимательно его изучить.

 

Для существования казино нужна реклама, но при этом законодательно реклама азартного заработка и его привлекательности запрещена – вот здесь и происходит конфликт интересов. В итоге приходится выбирать и, понятное дело, владельцы казино выбрали возможность сохранить свой бизнес на плаву. Именно здесь появляется Роскомнадзор и делает свое дело.

 

Как возобновляется доступ?

 

Стоит отметить, что данная структура блокирует конкретные адреса в интернете для посещения с устройств подписанных под российский диапазон ip-адресов. Подобное решение породило гайды по доступу через ВПН, но это не совсем законно и удобно – подписки, оплата за нормальную скорость и подозрительный софт идут в комплекте. Здесь же, упор сделан на систему «зеркал», благодаря которой доступ возвращается пользователю почти сразу.

 

Если говорить максимально просто, то этот способ не действует на главные сервера казино и оно просто открывается по другому адресу, которого нет в списке на блокировку. В итоге и вы ничего не нарушаете, и администрации казино могут только в очередной раз заблокировать адрес, а в итоге появляется еще несколько «зеркал». Функционал при этом 100% полноценный, ничего не тормозит и вы ничего не теряете из статистики или депозита профиля.

 

Где искать ссылки на «зеркала»

 

Что же до того, где искать ссылки на доступ, то тут в первую очередь уместным будет в поисковике вбить: «вулкан платинум вход». Кроме того, найти адрес нового сайта можно таким образом:

 

  • В обзорах казино на агрегаторах отзывов;

 

 

  • В официальных и фанатских группах по соцсетям;

 

 

  • Приходит на почту тем, кто не отписался от рассылки.

В итоге, потратив всего пару минут, вы сможете отыскать рабочее зеркало и продолжить в свое удовольствие вращать барабаны дальше.

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