Какие можно купить балансировочные стенды роторов?

Турбина, турбокомпрессор, разные модели роторов – все это значимые составляющие, которые принимают активное участие в образовании современных систем наддува, а также другого спецоборудования. К примеру, такие устройства могут использоваться не просто в автомобильной промышленности, но также в железнодорожном транспорте, в специальном вентиляционном оборудовании. В такой ситуации возникает важная задача, которая непосредственно связана с балансировкой. Ведь в роторе применяется специальная крыльчатка, которая должна вращаться равномерно, чтобы избежать износа подшипников и прочих составных элементов. Что остается делать в подобном случае? Требуется проведение специальной процедуры, которая называется балансировка роторов. Это комплекс особых операций, который ориентирован на выравнивание движения по оси путём размещения роторов, турбины или прочего идентичного оборудования на специальных балансировочных станках. Только важно помнить, что такие узкоспециализированные агрегаты должны подходить под конкретный вид, массу турбины. Многих в таком случае интересует стоимость балансировки роторов. Заметим, что цена такой процедуры считается адекватной по сравнению с покупкой нового профессионального оборудования.

Распространенные модели балансировочных станков

На современном рынке предлагается балансировочный стенд роторов купить разных видов. Такие устройства являются агрегатами, которые отличаются высокой точностью и применяются для роторов различной массы. Например, сейчас принято выделять следующие разновидности представленного оборудования:

модель БС-34. Это балансировочный станок, который применяется для роторов массой от 200 грамм до 150 килограмм. Оборудование считается до и зарезонансным типом; модификация БС-24-5Т. Не менее популярное оборудование, которое необходимо для балансировки в двух плоскостях. Применяется для оборудования в диапазоне массы от 50 грамм до 5 килограмм.

Конечно же, можно встретить и другие специализированные станки для балансировки – моделей БС-44Н, вертикального типа и другие. Но вне зависимости от этого крайне важно купить оборудование, которое будет отвечать современным требованиям качества, безопасности. В случае, если вы желаете выгодно приобрести такие конструкции, то рекомендуется выбрать компанию - https://robals.ru/. Здесь предлагаются выгодные цены и широкий ассортимент моделей.