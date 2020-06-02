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Об особенностях отслеживания посылок с АлиЭкспресс

Сегодня, 10:38

Отслеживание посылок с Алиэкспресс

Каждый согласится с тем, что Ali Express – это наиболее востребованная торговая площадка, где каждый день совершается продажа внушительного количества самых различных товаров разными продавцами и солидными организациями из разных точек Китая. Сервис внимательно следит за порядком, однако все же имеются не совсем порядочные продавцы, а также обманщики и самозванцы. Заказывая, к примеру, средства по уходу за лицом, человек может или не получить товар, или получить продукт максимально низкого качества. Кроме того, приобретение может быть либо совершенно некачественным, либо бракованным.

Чтобы не попасться на уловки обманщиков и мошенников и чтобы получить китайские маски безупречного качества, настоятельно рекомендуется проверять продавца в автоматизированном режиме с помощью специально созданных для этих целей приложений. Если говорить о наиболее востребованных и надежных продуктах, можно отметить ГдеПосылка, демонстрирующий реальный рейтинг маркета и при необходимости предупреждает о том, является ли продавец надежным или обманывает Вас. Отслеживание посылок с Алиэкспресс не составит особенных сложностей.

Сервис доступен для таких браузеров, как Опера, Firefox, Яндекс, Гугл Хром и т. д. Кроме рейтингов магазинов, он рад предложить внушительный ассортимент прочих возможностей, среди которых необходимо отметить ценовую историю, приемлемую стоимость, поиск по фото и прочие. Каждый может с помощью этого приложения проверить продавца на Али, что для многих клиентов имеет основополагающее значение. Кроме всего прочего, сервер:

  1. выполнит проверку степени риска во время покупки любого продукта;
  2. предоставляет возможность ответить на вопрос, есть ли смысл иметь дело с тем или иным продавцом;
  3. укажет время, когда реализатор был зарегистрирован на площадке;
  4. определит, насколько активным является тот или иной маркет;
  5. установит процент потребителей, которые были удовлетворены приобретением;
  6. укажет хорошие и плохие отзывы потребителей в процентах;
  7. установит оперативность обработки заказов.

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