Играть в Пробки бесплатно

Популярный и увлекательны видеослот от российской компании Игрософт тематически отсылает гемблера к дегустации пива и прочих алкогольных напитков. Видеослот выполнен с использованием анимации и позволяет приятно провести время, погрузившись в атмосферу бара. Среди особенностей автомата выделяется возможность запустить его бесплатно без прохождения этапа регистрации в казино Вулкан Платинум 777. игра пробки играть бесплатно просто, если вы хотите насладиться процессом или подготовиться к игре на реальные деньги.

Что такое деморежим в Пробках?

Не каждый гемблер готов запускать слот на настоящие деньги до того, пока досконально не изучит отдачу и специфику каждого видеослота. Новичкам, которые только познают мир азартных игр, тоже нужно набираться опыта и не тратить деньги от незнания процесса.

Для этих ситуаций, а также для того, чтобы игрок мог бесплатно получить удовольствие от процесса, реализовывается виртуальный или демонстрационный режим. Он доступен без регистрации, достаточно нажать кнопку «Играть».

Функциональность и отдача слота не изменяется. Он работает точно так же, как и в платной версии. Вместо ставок из личного депозита, как при настоящей игре, в деморежиме вы будете ставить кредиты от онлайн-казино.

Число запусков неограниченно. Когда все виртуальные кредиты потрачены, достаточно обновить страницы с игровым автоматом, кредиты появятся снова и в том же объеме.

Выигранные в таком бесплатном режиме деньги вывести не получится. Это вполне логично, ведь гемблер запустил бесплатный режим и не потратил личный депозит.

Чем может помочь демонстрация:

применить игровые стратегии и посмотреть на результат;

изучить особенности аппарата, его отдачу;

насладиться процессом не платя ничего.

Никаких обязательств взамен от гемблера не требуется. Заходите и играйте столько, сколько пожелаете.

Особенности и геймплей Пробок

Игроку доступен выбор нечетного числа выигрышных линий: 1, 3, 5, 7 и 9. Сколько устанавливать зависит только от стиля игры гемблера и стратегии. Как правило, чем меньше выигрышных линий, тем существеннее вознаграждение в случае победы.

Максимальное число кредитов из расчета на одну линию — 90. Соответственно, за одно вращение можно поставить не более 810 кредитов. Аппарат имеет пять барабанов и три ряда. Самым значимым выступает символ с надписью Lucky Haunter. Собрав пять таких символов кряду удастся сорвать джекпот. Если выпадает три специальные пивные Пробки, то запускается бонусная игра. Победа в ней открывает доступ к суперигре и нужно угадать, где расположена жареная курица.

Также доступен риск-раунд. В нем необходимо переиграть бармена, выбрав пивную банку с большим числом. Это отличный способ увеличить сумму выигрыша, но также можно его и проиграть. Поэтому запуская риск-раунд внимательно следите за ситуацией на игровом поле и собственным депозитом.