Поэтапные рекомендации установки имитации бруса

Когда речь заходит о ремонте, тогда стоит все взвесить: самостоятельно за него браться или обратиться к профессионалу? Особенно это касается того момента, когда нужно создать имитацию лиственной доски.





Инструкция по установке

Лиственница доска – это хороший строительный материал для отделки дома. Вот какие шаги нужно сделать, чтобы создать имитацию бруса:



1. В первую очередь, необходимо обшить стену материалом для гидроизоляции. Можно использовать пленку или что-то похожее на нее, которая будет защищать от попадания воды. Крепится она с помощью строительного скотча. Не нужно беспокоиться, что пленка отвалится, ведь позже к стене она будет прижата обрешеткой.

2. На втором этапе нужно делать монтаж, связанный с обрешеткой, используемой для имитации бруса. Доска делается из сухого дерева, толщина которого не меньше, чем закладываемый материал для изоляции тепла, а по ширине оно достигает 40 миллиметров. Монтируются обрешетки только по вертикали. Между ними должно быть не более, чем ширина теплоизоляционного листа, только необходимо избегать зазоров между материалом. Крепятся они с помощью дюбелей. Использовать можно и саморезы.

3. На следующем этапе утепляется стена снаружи, тогда не будет конденсата. Для этого между брусками необходимо уложить утеплитель.

4. На четвертом этапе монтируется защита от ветра, поэтому доска строганная из лиственницы покрывается специальной пленкой внахлест, который достигает не меньше 30 сантиметров.

5. На последнем этапе крепится сама древесина, имитирующая брус. Это нужно делать снизу-вверх, тогда влага не попадет за шипы. Еще важно оставить небольшой зазор.



В конце работы обшивку, имитирующую брус, красят или лакируют.