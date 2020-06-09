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10 фактов из жизни и творчества мангаки Рёдзи Минагавы

9 июня 2020

10 фактов из жизни и творчества мангаки Рёдзи МинагавыРёдзи Минагава – автор манги «ARMS», мастер жанра приключений и экшна. Рёдзи повлиял на многих современных мангак, вдохновил на создание новых историй. Например, своим учителем его считает Хадзимэ Исаяма.

 

Кратко о жизни и творчестве мангаки

1. Рёдзи Минагава появился на свет 5.07.1964 г. В столице Японии Токио.
2. В 1988 г. Минагава выпускает первую мангу «HEAVEN» и уже работает над 11 томами увлекательного сюжета «Spriggan». Он издается в журналах «Weekly Shonen Sunday» и «Shonen Sunday Super».
3. В 1997 году пишет свой сценарий и начинает публиковать мангу «ARMS» в журнале «Weekly Shonen Sunday». Манга состоит из 22 томов. Автор завершает ее в 2002 году.
4. В 1999 году его работу признают лучшей сёнен-мангой на Ежегодной премии изд. Сёгакуан.
5. К «ARMS» было создано аниме в 2001 году, состоящее из 52 эпизодов.
6. Вскоре мастер выпускает манги «D-Live!!», «Peace Maker» и «ADAMAS».
7. Интересно, что, создавая новых героев, Рёдзи учитывает особенности героев из предыдущих работ. Например, главное действующее лицо комикса «ADAMAS» похоже похожа на Атори из «D-Live!!» стилем сражения.
8. В своих работах мангака нередко упоминает Россию. Например, в работе «ADAMAS» сюжетная линия развивается в Магадане.
9. В его манге нередко можно увидеть смертельные дуэли ковбоев. Автор описывает такие черты характера, как стойкость, отвага и сила духа.
10. В «ARMS» мастер использует прием «вид снизу». Таким образом он символизирует притеснение основного объекта.

Чтобы ознакомиться с творчеством Минагавы, у пользователей сети есть возможность купить комиксы в онлайн магазинах.

Аудитория обожает творчество Рёдзи Минагавы, находит в его комиксах себя, учится у героев смелости, решительности и стойкости.

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