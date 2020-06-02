Декларация соответствия условий труда – полезно изучить и разобраться

Декларация, о которой пойдет речь, подтверждает факт согласованности трудовых мест и государственных нормативов. То есть документ подтверждает, что на рабочем месте сотрудников нет факторов, которые могли бы представлять опасность для здорового состояния и жизни работников.

Она включает в себя:

• Подробную информацию об организации, которая заказала услуги по соут.

• Показатели и данные предприятия, которое осуществляет услуги по СОУТ.

• Реестр мест труда, которые подвергаются обязательному декларированию. Этот реестр учитывает индивидуальный номер каждого члена персонала, их численность, а также должности рабочих.

• Информация о специалисте, который предоставляет услуги по спецоценке.

• День, когда акт был заполнен, дата прекращения его действия.



Готовится лишь для тех трудовых мест, на которых не нашлись неблагоприятные и опасные факторы производства.

Необходимость использования декларации

Дополнительный стимул к исполнению нормы закона является финансовая польза. Более того, документ удостоверяет факт обеспечения безопасности условий работы. Это, в свою очередь, дает возможность уменьшить страховые риски и сократить число страховых платежей.



Содержимое декларации пополняется результатами проведения специализированного анализа ситуации. Декларирование не проводят для рабочих зон, в которых существует какая-либо опасность для сотрудника. Регистрацию декларации осуществляют сотрудники Роструда в течение месяца после того, как был одобрен отчет о проведении СОУТ.



Документ действителен в течение пяти лет. Если в организации за это время произошел несчастный случай или выявлено профзаболевание, то документ прекращает свое действие. Назначается новая спецоценка.