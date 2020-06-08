Каждый лотерейный игрок точно знает, что он будет делать, когда узнает, что стал настоящим мультимиллионер. Это может быть отпуск мечты или покупка своей первой яхты и отплытие в закат. Но, если вы уже решили, как потратите свой выигрыш, решили ли вы, останетесь ли анонимным?

Сегодня мы более подробно рассмотрим лотерейные выигрыши и все тонкости сохранения анонимности после выигрыша крупного джекпота.

Вы должны участвовать, чтобы выиграть

Первый шаг к победе - это игра. Вы должны поучаствовать в своей любимой лотерее, чтобы выиграть ее огромный джекпот. Представьте себе, что вы чувствуете, когда ваши счастливые числа разыгрываются, понимая, что вы забыли купить лотерейный билет? Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Не забывайте завершить свою покупку, если вы приобретаете билеты онлайн.

Должны ли победители лотереи оставаться анонимными?

Профессиональный совет: выберите конкретные дни недели, когда вы играете в лотереи. Выделите себе время, чтобы не отвлекаться от игры. Так вы не забудете завершить покупку и не пропустите свой розыгрыш.

Плюсы сохранения анонимности после выигрыша в лотерею.

Вы можете сохранить свою личную жизнь: победители лотереи сразу оказываются в центре внимания. Они не только новые мультимиллионеры, но и новые знаменитости. Новостные каналы хотят взять у них интервью, газеты напечатать рассказы об их истории успеха, а старые друзья часто стучатся в дверь за помощью. Сохранение анонимности позволяет победителям лотереи сохранить свою частную жизнь и продолжать ее более или менее так, как они жили до выигрыша, за исключением того, что у них появилось гораздо больше денег на банковском счете.

Вы не станете мишенью мошенников: стать победителем лотереи - это одно из самых захватывающих переживаний в жизни. Однако сказать, что вы победитель, - это то же самое, что сказать: "у меня много денег в банке”. Победители лотереи часто становятся мишенями для мошенничества. Незнакомцы будут выдавать себя за старых друзей, дальних родственников и благотворителей, чтобы обмануть людей и лишить их выигранных денег. Победителям лотереи часто сообщают об этих схемах и оказывают помощь, если они когда-либо окажутся в таких ситуациях. Когда победитель решает остаться анонимным, он также избегает ситуации, в которой его могут потенциально лишить денег. Мы, конечно, не хотели бы видеть, как игрок теряет свое богатство из-за аферы!

Минусы сохранения анонимности после выигрыша в лотерею

Вы не получите славы победителя: часть выигрыша в лотерею - это вспышки камер, когда вы входите в комнату и вызываетесь на телевизионные шоу и радиоинтервью. Если вы всегда мечтали стать сенсацией в одночасье, то выигрыш в лотерею определенно принесет вам статус знаменитости - вам просто нужно будет объявить об этом всему миру. Игроки, которые решили остаться анонимными после выигрыша в лотерею, не будут фотографироваться или появляться в местных новостях, потому что об их выигрыше никто не узнает.

Вам придется хранить эту тайну вечно: как долго вы шли, не раскрывая тайны, случайно или намеренно? Если вы не очень хорошо умеете держать все в себе, то, возможно, оставаться анонимным не для вас, потому что вам придется хранить этот секрет вечно. Вы бы справились с этой задачей?

Известные игроки, которые решили остаться анонимными после большого выигрыша

Обладатель джекпота $ 1,537 млрд в лотерее Mega Millions

В конце октября 2018 года сумма джекпота Mega Millions увеличилась до рекордных 1,537 миллиардов долларов США. 23 октября 2018 года выигрыш был сорван невероятно удачливым игроком. Джекпот стал рекордным не только в Mega Millions, он также стал наибольшим в мире призом, выигранным одним билетом. Хотя информация об этом выигрыше появилась в мировые заголовки газет, до сих пор неизвестно, кто стал тем победителем.

Единственная информация, которая была обнародована организаторами лотереи, содержит в себе информацию о месте проживания – это штат Южная Каролина

Маска «Крик»

Большинство победителей лотереи вспоминают победителя игры, который спрятал свое лицо за маской «крик", когда они думают об анонимных победителях лотереи. В феврале 2019 года мужчина пришел за получением своего джекпота размером в 1,2 миллиона долларов США. Чтобы сохранить анонимность, мужчина надел маску «Крик». Победитель забрал свой выигрыш под именем А. Кэмпбелла, и по сей день мир до сих пор не знает, кто он такой!

Однажды, когда вы выиграете по-крупному, как вы будете претендовать на свой выигрыш в лотерею? Анонимно или нет?