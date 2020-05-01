Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Ни для кого не секрет, что очень важно в наше современное время выбрать достойный университет. Знаете ли вы, что на сегодняшний день очень популярен харьковский национальный университет радиоэлектроники, найти который вы можете здесь http://nure.ua/. Итак, давайте для начала поговорим про этот университет и его особенности. Во-первых, вам следует знать о том, что это один из профильных университетов Украины, в котором вы сможете найти прикладные информационные технологии и инновации. Конечно, следует отметить тот факт, что именно здесь вы сможете обнаружить базу для обучения исследований, в которых инженерные информационные технологии могут переплетаться с прочими дисциплинами. В этой статье мы расскажем вам и об истории этого университета, а также вы узнаете немного о кафедрах и факультетах, которые здесь есть.

Немного из истории.

Давайте немного познакомимся с историей данного университета. Во-первых, следует сказать о том, что в 1930-м году на базе строительного факультета политехнического института и архитектурного факультета харьковского художественного института было основано высшее учебное заведение. В 1934-м году в их состав вошли харьковский геодезический институт и научно-исследовательский институт геодезии. В 1941-м году здесь обучалась 1734 студентов. Занятия, кстати, ввело около 200 преподавателей на четырех факультетах. Кстати, из факультетов здесь были такие, как: архитектурный, строительный, сантехнический, геодезический. В 1944-м году университет был преобразована в Горно – индустриальный институт угольной промышленности. Было несколько факультетов, в основе которых: машиностроительный, горно – электромеханический. В 1947-м году данный институт был преобразован в харьковский Горный институт. Были такие факультеты, как: Горный, шахтостроительный, факультет промышленного транспорта. В 1962-м году он стал институтом горного машиностроения, автомеханики и вычислительной техники. В 1966-м году были такие факультеты, как: автоматика, вычислительная техника, радиотехника. Имя, которое институт носит на данный момент он получил в 1993-м году, а уже в 2001-м году университету был присвоен статус национального.

Факультеты на сегодняшний день.

Давайте поговорим о факультетах, которые вы здесь можете найти в наше современное время. Во-первых, здесь есть факультет компьютерных наук. Здесь есть факультет компьютерной инженерии управления, факультет автоматики компьютеризированных технологий, факультет информационно аналитических технологий менеджмента, факультет инфокоммуникаций. Здесь есть факультет электронной и биомедицинской инженерии, факультет информационных радиотехнологий технической защиты информации, факультет изучения иностранных граждан. Кстати, последний является наиболее привлекательным для студентов всех регионов и стран.