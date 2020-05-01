Стелечный материал ЭВА от компании «Жанетт»

Производитель «Жанетт» за последние годы работы стал лидером рынка продукции ЭВА. Особой популярностью в стране пользуется обувь, стелечные и спортивные материалы. Ситуация с карантином не повлияла на работу производства, так как мэрия внесла производство в список работающих предприятий. В условиях проблем, связанных с вирусом COVID-19, компания продолжает наращивать объемы и предлагает выгодные условия для новых оптовых партнеров. Продукция из вспененной резины пользуется огромной популярностью в России. Это объясняется хорошим качеством и доступностью.

Заказать оптом стелечный материал

можно на официальном сайте компании или в телефонном режиме. Менеджеры оперативно обрабатывают заявки и связываются с партнерами для уточнения деталей.

Дублированный материал EVA

По согласованию с клиентом подбирается цвет и толщина продукции. Материал идеально подходит для производства стелек и внутренних демпферов.

Основные преимущества вспененной резины заключаются в том, что материал сохраняет эластичность и упругость в большие морозы при нагрузках, поэтому, EVA используется для производства взрослой и детской обуви. Благодаря техническим возможностям, материал легко поддается обработке, что позволяет выбрать плотность, размер, цвет и другие параметры под нужды покупателя. Помимо всего прочего, материал отлично амортизирует, а мех сохраняет тепло.

Достоинства сотрудничества

Среди главных достоинств работы с компанией стоит выделить следующие:

широкий модельный ряд продукции для различных сфер;

конкурентная стоимость за счет возможности поставок напрямую от завода-производителя без посредников;

наличие документов на качество товаров;

выгодные программы для клиентов.

Материал удобный в эксплуатации, не требовательный в уходе, так как можно смывать любые грязевые скопления с помощью губки и моющего средства, также можно мыть обувь под прямым потоком воды. У обуви также высокие теплоизоляционные свойства.

Также приятно радует удобство и качество. В составе сырья нет опасных для здоровья компонентов. ЭВА – это гигиеническое и экологически чистое сырье, из которого можно производить продукцию для детей и взрослых.

Связаться с менеджером компании отдела продаж можно по телефонам: (499)707-10-96, (499) 707-10-94 или (499) 179-15-42. Прием звонков осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Также доступны оптовые заказы через форму на сайте компании.

Источник: https://janett.su/