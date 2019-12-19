Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия

Все игровые автоматы работают по одному принципу. Чтобы выиграть, гемблеру необходимо собрать на одной из линий цепочку одинаковых изображений, минимум из трех штук. Такие комбинации называются выигрышными, и они отличаются, в зависимости от выбранного слота. Для получения максимальных призов посетители онлайн-казино Вулкан Россия используют самые разные стратегии, испытанные многими гемблерами.

Категории символов и их значение

Современные игровые автоматы очень отличаются от своих наземных предшественников. Разница заметна не только в оформлении, но и в наборе изображений и специальных символов на барабанах.

Все картинки можно разделить на три группы:

вспомогательные — могут обозначаться карточными мастями, они относятся к недорогой категории, которая выпадает чаще всего;

тематические — обычно соответствуют оформлению и сюжету слота, они относятся к средней стоимости и частота их совпадения зависит от выбранного автомата;

бонусные изображения имеют особые возможности, они запускают дополнительные уровни и фриспины.

Самые ожидаемые комбинации выигрыша в клубе Вулкан Россия — именно с изображением специальной символики, в количестве от трех до пяти штук. Есть игровые слоты, где для победы достаточно 2 таких картинки.

Возможности специальных символов в слотах клуба Вулкан

Дикий знак или Wild способен заменить собой более дешевые изображения, формируя выгодную последовательность. Часто такие символы приносят прибыль самостоятельно. В некоторых слотах Дикий символ может выполнить функцию знака Разброса, открывая бонусные раунды.

Scatter составляет последовательные цепочки, вне зависимости от расположения картинки. Обычно, достаточно собрать 3 Scatter в любом порядке, чтобы запустились фриспины. Кроме дополнительных вращение символ Разброса оплачивается, согласно таблице выплат дороже, чем все остальные. В этом случае посетитель онлайн-казино Vulkan Russia остается в двойной выгоде.

Частота выпадения выигрышных комбинаций

Каждая линия, на которой размещена ставка, считается активной. При этом даже минимальная сумма может принести хороший выигрыш в случае призовой последовательности из самых дорогих символов.

Частота появления удачных цепочек зависит от общего количества видов картинок в слоте. Чем их больше, тем реже появиться нужная последовательность. Чтобы повысить вероятность выигрыша, лучше делать ставки на все имеющиеся линии. Если изображений не так много, комбинации будут складываться чаще, но и приз будет меньше.

Размеры выигрышей и частота их появления зависит от волатильности автомата. От ее показателя зависит уровень риска игры. Высокая волатильность дает редкие, но высокие призовые суммы, низкий же уровень говорит о частых, незначительных призах.

Количество линий не стоит связывать с волатильностью. Даже много полос может не приносить долго нужную цепочку, хотя есть большое разнообразие комбинаций. Это говорит о высокой волатильности игрового автомата.

Для получения выигрыша часто используются различные стратегии, предполагающие удвоение ставок на проигрыше, или согласно определенным циклам. Все способы можно отрабатывать на бесплатном режиме в казино Вулкан Россия без регистрации. Только после уверенности в своих действиях, можно приступить к настоящей игре на деньги и побеждать.