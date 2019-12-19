 Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия

Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия

Сегодня, 17:14

Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия

Все игровые автоматы работают по одному принципу. Чтобы выиграть, гемблеру необходимо собрать на одной из линий цепочку одинаковых изображений, минимум из трех штук. Такие комбинации называются выигрышными, и они отличаются, в зависимости от выбранного слота. Для получения максимальных призов посетители онлайн-казино Вулкан Россия используют самые разные стратегии, испытанные многими гемблерами.

 

Категории символов и их значение

Современные игровые автоматы очень отличаются от своих наземных предшественников. Разница заметна не только в оформлении, но и в наборе изображений и специальных символов на барабанах.

Все картинки можно разделить на три группы:

  • вспомогательные — могут обозначаться карточными мастями, они относятся к недорогой категории, которая выпадает чаще всего;
  • тематические — обычно соответствуют оформлению и сюжету слота, они относятся к средней стоимости и частота их совпадения зависит от выбранного автомата;
  • бонусные изображения имеют особые возможности, они запускают дополнительные уровни и фриспины.

Самые ожидаемые комбинации выигрыша в клубе Вулкан Россия — именно с изображением специальной символики, в количестве от трех до пяти штук. Есть игровые слоты, где для победы достаточно 2 таких картинки.

 

Возможности специальных символов в слотах клуба Вулкан

Дикий знак или Wild способен заменить собой более дешевые изображения, формируя выгодную последовательность. Часто такие символы приносят прибыль самостоятельно. В некоторых слотах Дикий символ может выполнить функцию знака Разброса, открывая бонусные раунды.

Scatter составляет последовательные цепочки, вне зависимости от расположения картинки. Обычно, достаточно собрать 3 Scatter в любом порядке, чтобы запустились фриспины. Кроме дополнительных вращение символ Разброса оплачивается, согласно таблице выплат дороже, чем все остальные. В этом случае посетитель онлайн-казино Vulkan Russia остается в двойной выгоде.

 

Частота выпадения выигрышных комбинаций

Каждая линия, на которой размещена ставка, считается активной. При этом даже минимальная сумма может принести хороший выигрыш в случае призовой последовательности из самых дорогих символов.

Частота появления удачных цепочек зависит от общего количества видов картинок в слоте. Чем их больше, тем реже появиться нужная последовательность. Чтобы повысить вероятность выигрыша, лучше делать ставки на все имеющиеся линии. Если изображений не так много, комбинации будут складываться чаще, но и приз будет меньше.

Размеры выигрышей и частота их появления зависит от волатильности автомата. От ее показателя зависит уровень риска игры. Высокая волатильность дает редкие, но высокие призовые суммы, низкий же уровень говорит о частых, незначительных призах.

Количество линий не стоит связывать с волатильностью. Даже много полос может не приносить долго нужную цепочку, хотя есть большое разнообразие комбинаций. Это говорит о высокой волатильности игрового автомата.

Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия

Для получения выигрыша часто используются различные стратегии, предполагающие удвоение ставок на проигрыше, или согласно определенным циклам. Все способы можно отрабатывать на бесплатном режиме в казино Вулкан Россия без регистрации. Только после уверенности в своих действиях, можно приступить к настоящей игре на деньги и побеждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Играем в онлайн казино Вулкан 24

Симулятор Hot 777 в Вулкан Делюкс

Где можно играть в игровые автоматы на реальные деньги?

Трехбарабанные слоты в онлайн казино Вулкан 24

Правила онлайн казино Вулкан

Вулкан онлайн казино - лучшие игровые автоматы


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Май 2020 (24)
Апрель 2020 (48)
Март 2020 (47)
Февраль 2020 (55)
Январь 2020 (69)
Декабрь 2019 (46)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.