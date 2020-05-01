Кто такие букмекеры Кто такие букмекеры Ставки, чаще всего на спорт, существуют во всем мире давно. Это интересное, а для многих и доходное занятие. Суть его в следующем. Специальная организация, называемая Олимп букмекерская контора , предлагает заключать пари на исход того или иного события. Если Вы обладаете какой либо информацией, или просто полагаете, что это событие произойдет и будет иметь определенный исход, вы можете сделать ставку. Ставка делается с определенным коэффициентом, который предлагает букмекер. Этот коэффициент может меняться в зависимости от состояния рынка, то есть определяется мнением людей, которые делают ставки.



Букмекер рассчитывает этот коэффициент, полагаясь на свое знание рынка и вероятности того, каков будет результат события. В коэффициент закладывается и небольшая маржа самого букмекера, обычно это 2% - 10% от выплачиваемой суммы или от чистого выигрыша. После заключения Вами пари с букмекером (Вы сделали ставку) коэффициент уже не подлежит изменению. Есть правда и особый вид ставок - тотализатор, когда коэффициент меняется в зависимости от числа ставок и числа выигравших участников. Но такой принцип сейчас уже используется редко, в основном на скачках.



Итак, букмекер (букмекерская контора) - это организация, которая предлагает заключать пари на исход различных событий по определяемым ею коэффициентам. Сделать ставку - означает заключить пари с букмекером. Если игрок угадывает исход, то получает свою ставку помноженную на коэффициент.



Букмекеры предоставляют возможность делать ставки на большее число видов спорта и различные варианты ставок, чтобы любой игрок мог найти подходящий для себя вариант. К примеру, это может быть не только выигрыш или проигрыш игрока или команды, но и число голов в матче, кто первым откроет счет, или сколько будет показано желтых карточек и так далее. Наиболее популярны ставки на футбольные матчи, хоккей, теннис и гонки "Формула-1". В случае, если игрок согласился с условиями пари предлагаемыми букмекерской конторой, сделал ставку и угадал, он получит прибыль. Если не угадал, то прибыль получает контора.



В России букмекерские конторы до середины девяностых годов были мало распространены. В то время ставки в основном можно было делать на скачках на ипподроме. Но в последние годы ситуация значительно изменилась. Сначала появились конторы, которые принимали ставки на спорт в реальных офисах, а с развитием интернета, начался бум интернет букмекерства. Многие игроки поняли преимущества ставок с использованием интернета и электронных платежей. С правовой точки зрения деятельность букмекерских контор регулируется законом № 244 от 29/12/2006 "об игорном бизнесе". Согласно этому закону, букмекерство не имеет отношения к азартным играм и вполне легально как в реальной жизни, так и в интернете. Действительно, результат зависит от умения игрока проанализировать ситуацию, и сделать ставку на наиболее вероятный исход, в отличии от ставок в казино, где результат абсолютно случаен.



Развитие интернета позволяет делать ставки не только в Российских букмекерских конторах, но и в хорошо себя зарекомендовавших, уважаемых зарубежных конторах. Большинство зарубежных контор отличаются от российских в выгодную сторону, и теперь у игроков есть возможность пользоваться их услугами находясь в любой точке мира и в любое время суток. При этом доступны ставки на реальные деньги, а выигрыш можно также очень быстро получить в виде наличных. Причем, некоторые люди играют и делают ставки исключительно ради удовольствия, они желанные клиенты букмекерских контор. Другие, получают от этого не плохую прибыль, но для этого необходимо хорошо разбираться в спорте, обладать чутьем и использовать определенные стратегии.



Для прибыльных ставок необходимо учитывать множество факторов, использовать различную информацию. Исход спортивного состязания зависит от физического и психологического состояния игроков, судейства, погодных условий в месте проведения матча, где проходит игра, дома или на выезде и многих других факторов. Поиск и анализ этой информации и определяет успешность и прибыльность ставок.





