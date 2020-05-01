Азино официальный сайт: основные преимущества и способы входа

Азино официальный сайт

Азино официальный сайт – это интернет-казино, которое начало завоёвывать гемблинг-рынок в 2010 году. За десять лет активной работы платформа приобрела тысячи постоянных клиентов, безукоризненную репутацию и лучшие игорные возможности.

Оформление и интерфейс

Cайт азино777 – это образчик стильной лаконичности. На главной странице расположены все ключевые вкладки, но их аккуратное размещение не создаёт визуальной перегрузки и позволяет быстро найти нужную. Гемблер может открыть:

Игровой зал – в котором представлены как платные, так и бездепозитные автоматы;

Раздел с бонусами;

Регистрационное поле;

Вкладку авторизации;

Данные о размере текущего джек-пота;

Секцию с правилами клуба;

Увидеть призыв к ответственной игре и каналы выхода на суппорт.

В интерфейсе сайта можно найти четыре языка. По выбору устанавливают русский, английский, китайский или турецкий.

Мультивалютность – также выгодная сторона казино. В арсенале доллары США, евро, турецкие лиры, российские рубли.

Регистрация

Занимает несколько минут и требует от гемблера:

Ввода номера телефона или адреса электронной почты;

Выбора валюты;

Подтверждения регистрации;

Заполнения анкеты в профиле, данные из которой помогут верифицироваться, если в этом возникнет необходимость.

Пополнение счёта

Азино официальный сайт предлагает пополнить баланс различными методами:

Электронные кошельки Яндекс-деньги, ВебМани, Киви;

Банковские карты Виза, МастерКард;

Криптовалютные счета;

Платные смс;

Инструменты Скрилл, Нетеллер, EcoPayz.

Минимальная для внесения сумма – 100 рублей или эквивалент в других денежных единицах.

Игорный арсенал

Azino может похвастаться коллекцией, в которой доступно более двухсот слотов и других развлечений. К созданию шедевров приложили руку Новоматик, Микрогейминг, Мегаджек, Игрософт и другие известные своим профессионализмом компании.

На сайте открыты:

Слоты 777;

3Д-автоматы;

Рулетка;

Блэкджек;

Видеопокер;

Баккара;

Работает и Лайв-казино.

Бонусные возможности

Первая – 777 рублей на игровой баланс, которые зачисляются сразу после регистрации. Именно с их помощью геймер может делать свои первые ставки в Азино. При стократном отыгрыше приза можно обналичить увеличенный его объём – 8000 рублей.

Также популярны еженедельные кэшбэки. Их получают все активные гемблеры. Бонус в размере 7-12% от потраченных на депозиты денег возвращается каждый четверг.

Не забывает казино и об именинниках. Также всем желающим открыто Колесо фортуны.

Мобильная версия и зеркало

Иногда Azino подвергается блокировкам. Чтобы войти в личный кабинет, можно воспользоваться альтернативами. Зеркало – сайт-клон официального клуба. Мобильное приложение – вариант для смартфонов со встроенным антиблокировочным расширением.

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