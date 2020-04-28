Бездепозитный бонус Азино777 – что это такое и как получить

Бездепозитный бонус Азино777

Бездепозитный бонус Азино777 – это вид поощрения, благодаря которому игроки получают возможность сыграть в автоматы на реальном счете, без пополнения средств. Его суть заключается в начислении 777 рублей пользователям сразу после регистрации. Чтобы его получить, необходимо на сайте www.azino777.ru.com/ перейти в раздел «Регистрация», выбрать метод: почтовый адрес или мобильный телефон, определиться с валютой, а также отметить галочкой желание получить бонус.

После этого, на мобильный или почту придет сообщение с паролем и логином для входа, а также дальнейшими инструкциями. С этого момента вы являетесь зарегистрированным игроком, имеющим в своем распоряжении бонусные 777 рублей. Прежде чем воспользоваться данной услугой, можно в демонстрационном режиме изучить игры, потренироваться и выбрать наиболее выгодные слоты, чтобы более эффективно распорядиться бонусом.

Особенности бонуса и советы

Чтобы дальнейшие операции проходили безопасно, рекомендуется заполнить все важные анкетные данные, а также подтвердить их при помощи процедуры верификации, которая заключается в отправке копий документов, удостоверяющих личность, по специальной форме на сайт. Также, рекомендуется детально ознакомиться с условиями предоставления бонусов и выводом средств.

Прежде чем вам будет позволено вывести заработанные деньги, необходимо осуществить пополнение счета на сумму не менее 100 рублей или их эквивалент. Других условий отыгрыша или правил использования бонусных средств не указано. Важно понимать, что ограничение по максимальному выводу, в данном бонусном предложении, составляет 8000 рублей. После этого возможность бонуса «777» будет исчерпана и придется играть на реальные деньги.

Следует отметить, что подобная система практически не встречается на других сайтах. Конкуренты всегда для бездепозитных поощрений используют отыгрыши и определенные условия – здесь все невероятно просто и прозрачно.

Вывод бонусных средств

Бездепозитный бонус Азино777 можно вывести на различные счета, используя одну из предоставленных систем: банковские карты Visa, Master Card, электронные кошельки Webmoney, Yandex Money, Skrill, Neteller, Qiwi, а также мобильные платежи. Срок зачисления составляет от 1 до 3-х дней. Как было отмечено выше, данный бонус предполагает вывод не более 8000 рублей, поэтому при достижении этой отметки, баланс будет обнулен и придется использовать реальные средства для игры в автоматы.

Дополнительно компания может предлагать временные бездепозитные программы для получения бонуса, однако о них можно получить информацию в соответствующем разделе, на главной странице сайта «Бонусы».

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