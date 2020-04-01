Азино 777 официальный сайт: внешнее оформление и функционал

Азино 777 официальный сайт

Азино 777 официальный сайт мало чем отличается от аналогичных порталов. В первую очередь, игрок, который уже имеет аккаунт в заведении, авторизуется через соответствующую кнопку в верхнем углу, введя логин и пароль. Если личный кабинет еще не был зарегистрирован, то самое время это сделать: для процедуры потребуется указать и подтвердить номер телефона. Чтобы всегда оставаться в курсе новостей клуба можно подписаться на рассылку по:

электронной почте;

Вайберу;

СМС.

Процесс регистрации в клубе отнимет не больше пары минут. Сайт работает на нескольких языках, среди которых русский, английский, китайский и турецкий. На стартовой странице содержится информация о самых крупных выигрышах за последнюю неделю, а также выведен счетчик джекпота. На сайте https://azino777.ru.net/azino-mobile.htm вся информация обновляется в режиме реального времени.

Игры и разработчики

Казино сотрудничает с крупными мировыми разработчиками, среди которых Белатра, Игрософт, Айсофт Бет, Микрогейминг, Эндорфин и другие. Игровой зал приятно удивляет разнообразием развлечением: видеослоты, покер, блекджек, рулетки и прочие.

Также имеется режим лайв, в нем доступны рулетка, покер, Колесо Фортуны, которое также называют Дрим Кэтчер. Все игровые автоматы и прочие развлечения имеют демо режим. Запустить бесплатный режим можно без регистрации.

Бонусная программа

Необязательно рисковать содержимым кошелька, чтобы приступить к игре, казино подготовил целый ряд сюрпризов для новичков. Азино 777 официальный сайт дарит 777 рублей всем игрокам, которые проходят регистрацию. Каждую неделю пользователи получают кэшбек 10% от потраченных за указанный период средств, также дополнительные средства выдаются, если пополнять счет в определенные часы, которые называются счастливыми. Много других бонусов предусмотрено по программе лояльности, для их получения нужно только проявлять себя активно в играх.

Время от времени здесь проводятся специальные лотереи с бонусами, а также устраиваются акции. На главной странице всегда размещается информация о будущих мероприятиях. Следите за анонсами, чтобы не пропустить выгодное предложение. Первоначальный бонус за регистрацию станет отличным стартом, а последующие подарки и поощрения будут помогать на протяжении всего процесса игры в клубе.

Платежные операции

Пополнить счет можно практически любым способом, достаточно войти на официальный сайт и произвести необходимые действия в кассе. Вносить депозит можно через банковские карты Виза и МастерКард, Нетеллер, Скрилл и даже электронные кошельки. Деньги приходят на счет в течение минуты. Выводы также производятся достаточно быстро.

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