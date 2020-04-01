Приложения и игры для Андроида

Довольно часто, когда мы скачиваем какое-то приложение с Play Marketили AppStore и при продолжительном пользовании у нас появляется просто гениальная мысль как улучшить данное программное обеспечение. И вот тут у нас есть несколько путей. Первый и самый простой написать сове пожелание на странице, где вы скачивали данное программное обеспечение. Второй путь – это выучить программирование и самим сделать необходимые улучшения, а можно пойти третий вариант и поискать программу на других сайтах. Спросите, как? Ответ довольно простой, держи ссылку.

Другие источники для программ

Не удивительно, что из-за довольно жестких правил площадок, где вы довольно часто берете программки, многие программы не могут появиться, потому не удивительно, что появляются сайты, на которых вы можете скачать себе программу, которая будет отвечать всем вашим пожеланиям. Стоит заметить, что на данный сайтах вы можете найти довольно большое количество программ, которые немного устарели. Вы просите, зачем вам немного устаревшие программы? Все довольно просто, многие разработчики открывают полные возможности старых программ, что позволяет вам оценить полный функционал. Конечно, более новая версия обладает намного большим функционалом, но довольно часто это уже платная функция. Так же вы сможете найти программы, которые не совсем соответствуют требованиям Play Market, что означает, что из не могут разместить на данной площадке.

Осторожно, вирусы

Стоит заметить, что довольно часто многие такие площадки не проверяют файлы на вирусы, потому стоит понимать, что вы можете скачать и установить себе вирус. Что нужно делать, чтобы этого не допустить. Первым делом стоит просто не пользоваться такими сервисами и сайтами, особенно, если у вас на смартфоне установлены программы, в которых проводите финансовые операции. Второй вариант, можно скачать и установить с официальной страницы антивирус, обновить его и полностью спокойно пользоваться программами, которые вы скачиваете из других источников.

Новые возможности

Понятное дело, что мы вам рекомендуем вам сайт fanapk.ru, потому что сами проверили несколько довольно интересных приложений. Всегда стоит помнить, что смартфон – это уже давно не телефон, это мини компьютер, который может выполнять довольно большое количество различных функций, так может пришла пора немного увеличить его возможности. Вы спросите, как? Что ж, вы можете найти приложения, которые будут напоминать вам выпить стакан воды, будут напоминать принять лекарство, делать различные рекомендации, учить иностранные слова и многое другое. Потому начинайте искать полезные приложения, которые смогут сделать вашу жизнь намного комфортнее.