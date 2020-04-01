Актуальный обзор казино Вулкан: регистрация, игровой зал и способы платежей

Актуальный обзор казино Вулкан

Игровой клуб Вулкан – это известное онлайн-казино, в котором игрокам доступны сотни автоматов, несколько бонусов, акций и джекпот, превышающий 3 миллиона рублей. Чтобы начать играть в Вулкане, необходимо пройти несложную регистрацию и внести первый депозит. Если официальный сайт казино Вулкан 24vulcan.email недоступен, попробуйте воспользоваться зеркалом или VPN-сервисом.

Порядок и особенности регистрации

Для создания новой учетной записи на сайте онлайн-казино Вулкан достаточно указать действующий электронный адрес и придумать пароль. Как только вы нажмете кнопку «Зарегистрироваться», на e-mail придет письмо со ссылкой для активации аккаунта. Если вы пользуетесь социальными сетями, то можете авторизоваться через VK, Mail.ru, Facebook, OK, Twitter и Яндекс. В таком случае игровому клубу станут доступны данные, указанные при регистрации в социальных сетях.

Обязательной идентификации в игровом клубе Вулкан нет, но в правилах на сайте указано, что при регистрации каждый новый пользователь соглашается на прохождение периодических проверок для подтверждения личности. Если казино выяснит, что игрок указал некорректные или заведомо ложные данные (например, скрыл факт несовершеннолетия), то может заблокировать игровой счет. Деньги, имеющиеся на счету, будут переведены владельцу учетной записи.

Выбор автоматов

В игровом зале онлайн-казино Вулкан насчитывается более 300 автоматов, среди которых слоты, карточные и настольные игры, включая несколько видов рулетки и покера. Среди самых известных разработчиков, представленных в игровом клубе, можно выделить FunkySpins, UG Production, Belatra, Evoplay и др. Понравившиеся игровые автоматы можно добавить в раздел «Мои», а в категориях «Популярные» и «Новинки» отображаются самые востребованные среди игроков слоты и недавно добавленные автоматы. Каждый игровой автомат на сайте игрового клуба Вулкан можно запустить в демонстрационном режиме без регистрации и пополнения счета.

Способы пополнения и вывода

Внести первый депозит можно в личном кабинете сразу после регистрации. Для пополнения счета доступны банковские карты Visa и MasterCard, онлайн-кошельки Яндекс.Деньги, QIWI и WebMoney, Альфа-Банк и Сбербанк Онлайн. Зачисление средств происходит мгновенно, комиссий со стороны онлайн-казино нет. Минимальная и максимальная суммы пополнения счета указаны в личном кабинете отдельно для каждого способа пополнения. Вывести деньги получится только тем же способом, который использовался для пополнения. Сроки вывода составляют от 15 минут (онлайн-кошельки) до 24 часов (банковские карты).

Среди преимуществ онлайн-казино - развитая бонусная программа (кешбэк, денежные призы, страховка баланса, фриспины и др.), функциональное мобильное приложение и стабильно работающая служба поддержки, для связи с которой предусмотрены онлайн-чат, горячая телефонная линия и обратная связь через e-mail.