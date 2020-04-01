Ботели в Украине

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Разновидности отелей

Давайте поговорим о том, какие отели в целом бывают и как выбрать для себя наиболее комфортное место проживания:

Лодж. Постройки бунгального типа, которые больше всего напоминают хаты африканских континентов. К преимуществам таких отелей можно отнести проживание в дикой природе или на территории заповедника.

Отель-курорт. Отели, которые похожи на гостиничные империи. В таких отелях есть все: клубы, спортивные залы, бассейны, библиотеки и даже мини-пляж.

Бизнес-отель. Отель, который помимо жилых номеров содержит в себе также помещения для проведения различных конференций и переговоров. Такие отели выглядят привлекательно, но тем не менее очень солидно.

Апарт-отель. Идеально подходят для семейного или парного отдыха.

Шале. Иными словами - это горнолыжные отели. В них комфортно и уютно находиться. Зачастую они имеют на своей территории купели и бани.

Ботель. Судно, преобразованное в гостиницу. К преимуществам таких отелей относится оригинальность.

Лучшее - для вас

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