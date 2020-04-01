Подготовка специалистов морского флота

Сегодня специализированный центр предлагает обучение моряков во многих областях, которые отвечают требованиям. Поэтому если вам интересна подготовка подготовка специалистов морского флота, экипажей внутренних водных путей, капитанов судов, то дочитайте статью до конца. Подготовить квалифицированных рабочих для морской торговли тоже важная задача. Каждый моряк может пройти специальные курсы подготовки, чтобы приобрести новые знания и применить их на практике в будущем.

Полезная информация

Обучение и тренинг для моряков и специалистов морского транспорта проходят в классных комнатах, оснащенных современными учебными средствами - тренажерами, специализированными классными комнатами, лабораториями и учебно-тренировочным кораблем UTS - 323. Обучение Лаборатория и база Тренажерная для организации учебного процесса для моряков и специалистов морского транспорта соответствует требованиям Международной морской организации, Международной конвенции STCW 75/97 и последующим поправкам и национальным требованиям. Программы подготовки моряков разрабатываются в соответствии с рекомендациями типового курса ИМО и международными стандартами и утверждаются в установленном порядке.

О военно-морском флоте

Преподавательский состав и инструкторы военно-морского учебного центра имеют большой практический опыт работы на судах морского и речного флота и прошли специальную подготовку для инструкторов в морских учебных центрах. Обучение персонала зависит от развития курсовой деятельности и выполнения военной службы с помощью ИТ-обучения. Система квалифицированного обучения заключается в проведении учебных мероприятий непосредственно на рабочем месте и в организации обучения в соответствии с принципами индивидуального обучения. С одной стороны, задача создания технологии с системной точки зрения включает в себя оптимальное проектирование автоматизированной системы образования. С другой стороны, необходимо гарантировать дидактически эффективное взаимодействие между учителем и компьютером для управления обучением в контексте выполнения реального автоматизированного сеанса обучения во время его использования. Особое внимание следует уделить организации обучения в соответствии с принципами индивидуального обучения, когда учебные мероприятия проводятся на автоматизированном рабочем месте.