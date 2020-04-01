Психология и торговля Реклама поистине вездесуща во всех западных странах. И в России она буквально лезет в глаза и уши с утра до ночи каждому — мужчине, женщине, ребенку до такой степени, что стала знакомой и привычной частью нашей повседневной жизни. Не заметить ее можно только, если провести всю жизнь в закрытой комнате, слушая и смотря исключительно те радиостанции и телеканалы которые не транслируют её.



Реклама повсюду



Проснувшись рано утром и настроив приемник на коммерческую радиостанцию или канал коммерческого телевидения — а они почти полностью финансируются рекламодателями — вы можете быть уверены, что между обрывками новостей и музыки вас будут уговаривать мыть голову вот этим шампунем, пить вот этот сорт растворимого кофе, или есть на завтрак вот эти кукурузные хлопья. То, что шампунь, кофе и хлопья рекламируются рано утром — вовсе не случайно. Реклама подогнана к определенному средству информации — телевидению, радио или газете — и, прежде всего, ко времени дня и к аудитории. Например, мало кто будет за завтраком думать о пиве.



Днем радио и телевидение в основном рекламируют хозяйственные товары, скажем, моющие средства. Это для тех, кто целый день дома. Если же вам приходится ездить на работу, то реклама сопровождает вас всю дорогу: она на рекламных щитах, на боковых сторонах автобусов, на рекламных вывесках станций, в поездах метро, на стенах домов. Красочная, с остроумными и простыми текстами, понятными с первого взгляда, чтобы прохожий мог усвоить информацию на ходу.



Газеты, или журналы, которые вы читаете по пути на работу, тоже полны рекламы. В типичной ежедневной национальной газете около одной пятой объема занято рекламой. Там, в основном, рекламируются дилеры автомобильных концернов, юридические или финансовые услуги, туристические компании и прочие. Такая реклама рассчитана на людей со средним достатком.



А в журналах (особенно в женских журналах мод, таких, как «Вог») под рекламу отводится почти половина всего объема. Эти цветные издания на глянцевой бумаге нуждаются в доходах от рекламы просто, чтобы остаться на рынке: без этого им пришлось бы назначать слишком высокую продажную цену, они продавались бы плохо, и выручка не покрывала бы издержек.



Спорт тоже финансируется рекламой. Всякий уважающий себя футбольный клуб украшает футболки своих игроков названием какой-нибудь электронной компании, пива, или банка.

Никакие сборы с посетителей стадионов каждые выходные не идут в сравнение с доходами от рекламы. Даже самая знаменитая Футбольная лига Англии находится под покровительством банка «Барклиз» — одного из ведущих британских банков. Что уж говорить о национальном чемпионате России.



Искусство рекламы



При огромном количестве товаров на рынке, когда различные марки фактически являются тем же самым продуктом, каждому производителю приходится настойчиво напоминать публике о своей разновидности данного товара. Чтобы сохранить прибыль, он должен из года в год увеличивать продажу.



Конкуренция стимулирует компании рекламировать свои товары и услуги, а реклама еще больше обостряет конкуренцию. Начиная с 90-х годов прошлого века, реклама стала престижным и доходным занятием. Рекламный бизнес процветает, и соответственно высоки заработки составителей реклам, дизайнеров и бухгалтеров компаний, называющих себя «рекламными агентствами». Работают в них, в основном, молодые люди — не старше 30 лет — которые и вносят в современную рекламу свойственные молодости, задор и энергию.



По существу этот вид деятельности теперь не только инструмент торговли, но и род искусства. Люди получают удовольствие от рекламы в кино и по телевизору. Часто это своего рода маленькие пьесы, и люди обсуждают их достоинства точно так же, как они обсуждают фильмы или телевизионные программы, которые прерываются этими рекламными роликами. (На коммерческом телевидении реклама «встревает» в основные передачи каждые 15 минут и длится около двух минут, включая, как правило, четыре-пять тем).

Особенно удачные фразы запоминают все, и они входят в повседневную речь. Маркетологи все чаще пользуется зрительными образами, которые усваиваются еще легче, чем слова. От простых образов и символов реклама переходит к броским фразам и слоганам.



Самые изощренные телевизионные рекламы сочетают слова и образы в сценарии, который в нескольких вариантах появляется в виде серии мини-фильмов. Телевизионные образы, став популярными, переходят в печатные издания и на рекламные щиты. Часто поиски совершенного зрительного образа, неожиданных и интересных приемов приводят к тому, что рекламируемый товар упоминается вскользь, а то и вовсе не упоминается. Особенно это характерно в наши дни для рекламы сигарет. (Закон запрещает рекламировать сигареты по радио и телевидению). По замыслу эта реклама должна заинтриговать прохожего, который будет гадать: что же это рекламируется? Впрочем, все намеки на сигареты легко распознаются, потому что по закону любая реклама сигарет сопровождается предостережением о вреде курения. Но, так или иначе, подобная реклама достигает своей цели — она легко запоминается и может вызвать неодолимое желание тут же попробовать эту марку.



Польза рекламы



Производитель нуждается в рекламе своего товара в двух основных случаях. Когда он начинает выпускать новый товар, броская реклама является лучшим способом, чтобы привлечь к нему внимание публики. Возможно и другое. Если товар давно находится на рынке, интерес к нему падает, в рекламе и на полках магазинов начинают преобладать конкурирующие товары. Производителю приходится бороться. Он, например, меняет упаковку и заказывает в рекламном агентстве новые рекламные плакаты и фильмы, чтобы создать у покупателя представление о новом и более привлекательном товаре.



Ежегодно на рекламу расходуются миллионы долларов, и эти затраты неуклонно растут. Огромные деньги тратятся также на изучение рынка. Этим занимаются особые агентства. Их работники останавливают людей на улице, звонят им по телефону и спрашивают, что они предпочитают делать в свободное время, какие читают газеты, какой у них автомобиль и что они думают о разных товарах. Собранные сведения помогают рекламным агентствам решить, кому, как и какой товар стоит рекламировать.



Психология рекламы



Реклама не может обойтись без некоторых основных предположений относительно потребителя. Например, в рекламе предметов домашнего обихода, таких, как стиральный порошок или продукты питания, часто появляются счастливые и довольные домохозяйки, восхваляющие безупречную белизну выстиранной одежды или выставляющие на стол тарелки с аппетитной едой перед мужем и детьми, которые только что вернулись домой усталые и голодные.



Правда, этот стереотип женщины в наше время уступает место другому. Теперь все чаще в рекламу проникает совсем другая женщина, независимая, со своим доходом и знающая себе цену. Она сидит за письменным столом в строгом и элегантном костюме.



Этот образ используется для рекламы, например, компьютеров или пищевых полуфабрикатов для работающих женщин, у которых нет времени для кухни.

Психологический расчет занимает важное место в рекламном деле. Реклама изображает потребителя таким, каким он хотел бы видеть себя сам. Льстя таким образом потребителю, агентства пытаются внушить ему, что рекламируемый товар — неотъемлемый элемент определенного стиля жизни. Некоторым это не нравится. Нам внушают, говорят они, покупать товары, которые на самом деле нам не нужны. Но мало кто признается, что купил какой-то товар лишь потому, что его побудила к этому реклама.



Иногда цель рекламы — продать не товар, а скорее идею. Кроме того, рекламу использует правительство для распространения важной информации, как, например, о заболевании СПИДом. Правительственные департаменты рекламы входят в Центральное управление информации, и обслуживает все остальные правительственные службы по их заказам.



Даже политические партии прибегают к рекламе, особенно в ходе предвыборной кампании, чтобы убедить избирателей голосовать за себя.

Рекламный бизнес ширится, и доходы его растут. Когда на фондовых биржах резко упал курс акций, рекламные агентства опасались, что их клиенты не смогут больше платить за рекламу, как раньше, поскольку они понесли такие большие потери. Но кризис мало отразился на рекламе.

Похоже на то, что единственный бизнес, застрахованный в наше время от случайностей конкурентной борьбы — это сама реклама! Пока клиенты рекламных агентств нуждаются в рекламе, чтобы выжить в конкурентной борьбе на открытом рынке, рекламные агентства не останутся без дела. Чем острей соперничество, тем больше нужда в настойчивой изобретательной рекламе.





