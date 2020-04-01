Вызываем сантехника

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Почему оборудование выходит из строя?

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Стоимость работ

Если вам интересен сантехник прочистить засор цена, то вы должны знать о том, что стоимость работы будет варьироваться от некоторых показателей. Во-первых, сантехник оценит уровень засора. Если это лёгкий засор, то стоимость работ будет не больше 1000 рублей. Если же засор сложный, который достаточно сложно устранить, то стоимость работ будет выше. Также, стоимость может зависеть от опыта профессионала. На сайте, который был указан выше вы сможете заранее ознакомиться с примерным прейскурантом цен на те или иные услуги. Также, можете быть уверены в том, что после консультации с сантехником он предварительно расскажет вам о стоимости своих работ.