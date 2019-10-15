Казино Вулкан Рояль: безопасная игра онлайн

Игровой клуб Вулкан Рояль предлагает азартным игрокам хороший выбор слотов от лидеров индустрии онлайн-игр, программу лояльности для постоянных посетителей, а также большое разнообразие способов вывода выигранных средств. Казино ориентировано преимущественно на азартных игроков из Казахстана, однако оно популярно и среди гэмблеров из стран СНГ. В казино Вулкан Рояль можно играть на казахские тенге или российские рубли.

Ассортимент игровых автоматов в онлайн-казино Вулкан Рояль

В казино игрокам доступны лицензионные игровые автоматы от таких разработчиков, как Igrosoft, Novomatic, Evoplay и т. д. Игрок может выбрать подходящий аппарат, используя рубрикатор сайта. В категории «Столы» представлены симуляторы рулетки и азартных игр.

В рубрику «Новинки» попадают новые аппараты, которые предоставляют провайдеры. В последнее время популярность среди гэмблеров набирают такие новинки, как Hot Triple Seven, Scratch Match, Pharaoh's Tomb, Fire Joker, Magic Wheel и др.

Отдельную категорию составляют игровые автоматы, которые имеют наибольшую популярность среди игроков. В рубрике «Популярные» представлены слоты Fruit Cocktail, Book Of Ra, Season Sisters, Hungry Night, Resident и многие другие.

Особенностью игровых автоматов в онлайн-казино Вулкан Рояль является высокий показатель RTP. В среднем он составляет 95,6%. Все игровые автоматы казино Вулкан Рояль имеют лицензию производителей. Игрокам доступны демоверсии всех слотов, с помощью которых можно получить игровую практику, освоить правила игры и подобрать себе подходящий аппарат.

Игровой клуб Вулкан Рояль: как играть на деньги

Игра в Вулкан казино на реальные деньги доступна на официальном сайте: https://vulkanroyalcazino.com. Игра с реальными ставками доступна зарегистрированным игрокам. Для создания игрового аккаунта можно авторизоваться с помощью профиля в социальных сетях (VKontakte, Mail.ru, Facebook, Twitter, Одноклассники, Яндекс) или электронной почты. Перед регистрацией гэмблер должен внимательно ознакомиться с правилами казино и подтвердить согласие с ними. Например, обязательным требованием является совершеннолетие игрока.

После прохождения регистрации гэмблер должен пополнить счет. С этого момента он может делать ставки, играть во все слоты, получать бонусы, принимать участие в акциях и турнирах, которые проводит казино, и пользоваться другими опциями. Для пополнения счета и вывода выигранных средств игрок может воспользоваться одной из платежных систем, с которыми сотрудничает онлайн-казино Вулкан Рояль: Mastercard, Visa, Cirrus, Maestro, Webmoney, Qiwi, популярных в Казахстане. Вывести выигранные средства можно только на тот кошелек или банковскую карту, с помощью которой осуществлялось пополнение депозита. Для выведения средств игроку необходимо оставить заявку на сайте. В большинстве случаев она рассматривается не больше суток. Вся финансовая информация на сайте надежно защищена: для этого используется шифрование данных и специальное программное обеспечение.