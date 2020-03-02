Клубные очки в казино онлайн: что это такое?

Клубные очки в казино онлайн

В условиях высокой конкуренции среди игровых клубов онлайн виртуальным казино приходится бороться за каждого клиента. Делается это с помощью специальных условий бонусной программы, которая рассчитывается на всех зарегистрированных интернет-пользователей, которые хотят в вулкан удачи играть онлайн и бесплатно. Суть программы лояльности заключается в том, что бы удерживать игроков на выбранном ими портале. Клубные очки являются одним из элементов бонусной программы, а вот что с ними делают и какую роль они выполняют, знают далеко не все поклонники азартных игр. Для чего же виртуальные казино разрабатывают клубные очки, и что с ними можно делать впоследствии?

Клубные очки и их предназначение

Очки или поинты предоставляются тем игрокам, которые проходят официальную регистрацию на сайте виртуального казино. Подобная услуга оказывается не на всех игровых площадках, и такие очки могут носить другое название. По сути данные бонусы представляют собой виртуальные баллы, которые игроки получают по результатам выполненных действий. При накапливании клубных очков игроки могут распоряжаться ими по своему усмотрению, при этом количество клубных очков, а также их стоимость может изменяться в зависимости от того, какого уровня достиг сам игрок. Соответственно, чем выше рейтинг игрока, тем больше клубных очков он в последствии получает за одни и те же действия.

Как получить клубные очки?

После прохождения регистрации игрок выбирает видео слот, делает ставки на реальные деньги, или же принимает участие в других играх. Именно за эти действия он и получает клубные очки. То есть чем больше активность игрока, тем быстрее копятся очки.

Что делать после накопления клубных очков?

В первую очередь накопленные баллы, как и опыт игрока, сказывается на его статусе. Чем дальше продвигается пользователь, тем ближе он становится к vip сообществу, после чего он сможет добиться еще большего успеха! Клубные очки можно потратить на ставки в выбранных игровых автоматах, или же иных видах развлечений, в зависимости от пожелания самого игрока. Ознакомиться детально с правилами использования, а также начисления клубных очков можно в пользовательском соглашении, которое имеется обязательно в любом виртуальном казино. Многие игровые площадки предлагают даже обменивать клубные очки на настоящие деньги. Поэтому данный вид бонуса в любом случае считается выгодным и интересным для пользователя.