TIGER школа боевых искусств, расположенная по ссылке https://tigerclub.moscow/mma-v-moskve/, это место для амбициозных людей, которые могут обучаться спорту и получить результаты. Если вы хотите попробовать единоборства, то клуб TIGER организует курсы в московском районе ММА и готов открыть свои двери. ММА - это универсальное боевое искусство, использующее технический арсенал кикбоксинга, каратэ для развития команд столкновений. Техника дзюдо, реслинга, самбо, джиу-джитсу: тактика ведения боя. В ММА применяются очень жесткие законы. Они регулируют распределение в весовых категориях и во время боя, строго ограничивая использование техник, опасных для жизни и здоровья спортсменов. В частности, скручивание пальцев, хватание ушей и носа, удар под поясницу и т. д.

О клубе

Клуб боевых искусств TIGER https://tigerclub.moscow/brazilskoe-dzhiu-dzhitsu-v-moskve/ приглашает всех жителей на уроки. В этом клубе любой желающий может начать тренировки в любое время под руководством тренеров с многолетним опытом и специализированными тренировками по восьми видам спорта. Сотрудники клуба обучают детей всех возрастов и предлагают индивидуальную спортивную программу. Если вы регулярно посещаете клуб боевых искусств, вы можете укрепить свое здоровье, быть смелее и сильнее. Если кто-то пытается ударить вас на улице, вы можете использовать некоторые удары, которые вы знаете, чтобы защитить себя. Для тех, кому нужно личное обучение, мы все можем зарегистрироваться для обучения в удобное время. Есть индивидуальные учебные курсы с опытными инструкторами. Например, если вы хотите узнать контакты клуба боевых искусств, вы можете сделать это онлайн.

Посетите клуб боевых искусств

Зайдите на сайт клуба, чтобы найти полезную информацию. В источнике есть несколько вкладок. Например, в кнопке «Тренер» вы можете выбрать опытного тренера из списка. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Вкладка «Календарь» говорит сама за себя. Здесь https://tigerclub.moscow/ вы можете найти календарь всех тренировок. Выберите своего тренера и свой тип боевых искусств. Теперь поговорим о примирении. Если вы хотите узнать, подходит ли вам это заведение или нет, вы можете купить подписку на двенадцать сеансов стоимостью 7000 рублей. Администратор клуба может предоставить вам более выгодные условия для посещения клуба. Например, существуют неограниченные ежемесячные или годовые подписки. Разве ты не хочешь пойти в клуб с другими людьми? Так что вам нужно индивидуальное обучение. Это удовольствие 3500 руб. Если вы покупаете клубную карту на год, вы получите 20% скидку на обучение.