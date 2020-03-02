Дизельные вилочные погрузчики

Если вы ищите дизельные вилочные погрузчики, то вы попали по адресу. У нас можно найти любой тип погрузчика для любых целей. Погрузчик - это специальное оборудование способно транспортировать продукты на большие и средние расстояния, которые можно использовать на складах, в промышленных цехах, на строительных площадках и т. д.

Знакомство с компанией

Практичная система значительно упрощает работу без вреда для вашего здоровья. Благодаря двухступенчатому воздушному фильтру, которым оснащено большинство моделей, поглощение пыли составляет 98%, что позволяет использовать устройство в сложных условиях. Надежные части грузовых автомобилей соответствуют строгим европейским стандартам качества и делают оборудование стабильным и эффективным в использовании. Электрический погрузчик идеально подходит для использования внутри помещений, поскольку он не выделяет газов, а специальная технология переменного тока обеспечивает эффективное потребление энергии. Гидравлическая динамическая и гидростатическая передача позволяет поднимать ее на высоту от 2000 до 7600 мм. Конструкция стабильна, благодаря низкому центру тяжести, она может работать также хорошо на любой поверхности: мокрой, неровной и т. д.

О погрузчиках

Двигатели внутреннего сгорания с двигателями внутреннего сгорания (дизельные, бензиновые или газовые) устойчивы к износу высокого качества, свойствам всех устройств, перечисленных в нашем магазине. Основное отличие заключается в том, что двигатель этих грузовиков не зависит от доступа в Интернет, поэтому он может легко выполнять проекты вне склада, в порту, в сфере строительных и промышленных компаний. Работа определяется высокой производительностью машины и ее сопротивлением поднятой поверхности. Вилочные погрузчики с двигателями внутреннего сгорания являются практичным подъемным оборудованием. Они оснащены гибридной системой, которая может использоваться как с бензином, так и без. Основные преимущества погрузчика:

эргономика;

способность рулевого управления (вращение одного колеса на 90 °);

надежность конструкции;

безопасность;

простота в использовании и обслуживании.

После приобретения этого устройства в вы можете быть уверены в его надежности и долговечности при загрузке и выпуске. Вы можете купить погрузчики на складе. Выезд происходит по всей стране. Специалисты складского сервиса готовы предоставить подробную информацию о характеристиках, ценах и доставке интересующего грузовика.