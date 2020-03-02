Лесная биржа

Электронная коммерция и лесоматериалы начались в Приморье. На сегодняшний день компании уже начали процесс тестирования, но будут полностью использованы к середине сентября, однако объемы продаваемой в стране древесины сегодня уже впечатляют, отмечает представитель агентства по продвижению. Об инвестициях и поддержке экспорта на Дальнем Востоке заявил Сергей Железняк в сообщении ИА PrimaMedia. Хотите узнать о том, что такое лесная биржа?

Что важно знать?

Первая электронная коммерция в прибрежном лесу началась 5 сентября в Санкт-Петербургской международной торговле. Г. Железняк отметил, что торговля древесиной через торговую площадку началась в Иркутске в 2014 году, поэтому эту договоренность можно считать полностью разработанной. «Приморье начало торговать в пробном режиме, но объем уже впечатляет, и торговля будет в самом разгаре в середине сентября. В чем преимущество торговли на бирже? Вы можете получить максимальную стоимость доставки. Биржа постоянно гарантирует возмещение товара, а продавец имеет неограниченный доступ покупателей. Цены в режиме нашего времени полностью конкурентоспособны. Успешные сделки являются реальным индикатором цены в данном регионе. В то же время способность работать на стоимость, которая повышает прозрачность рынка, исчезает ", - сказал Железняк.

Биржа лесная

Спикер добавил, что по итогам первого аукциона было заключено три сделки и всего было продано 1,16 тысячи кубометров древесины и древесины за 5, 7 миллиона рублей. Это, помимо прочего, очень хороший показатель. Губернатор Приморского края фамилия которого Костенко С. также отметил прозрачность аукционов и преимущества торговли для экономики региона. «Нет сомнений в том, что открытый аукцион важен, что позволяет нам определять четкие цены и объемы налогов для бюджетных операций», - сказал Александр Костенко. Кроме всего этого, Костенко С. добавил, что в электронной торговле лесами существует правило, по которому все товары предлагаются для внутреннего потребления лишь прибрежным или российским компаниям в течение первых шести дней. Через пять дней международные фирмы могут участвовать в аукционе. «Мы должны развивать национальный рынок. Торговля прибыльна. В будущем мы планируем две или три основные страны, в которых мы будем тестировать системы торговли и снабжения. После этого мы попытаемся организовать технологические центры для обработка древесины».