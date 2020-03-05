Где провести выходные в Подмосковье

Каждый человек должен отдыхать от работы. Для этого есть специальные туры и экскурсии. Если вы не знаете, где провести выходные в Подмосковье, то мы вам поможем. Вот подборка разных мест, куда можно поехать из Москвы на выходные. Это новая форма деревни для создателей дизайнерской фабрики FLACON. В «Деревне» вы можете арендовать комнату, прогуляться среди произведений искусства, заняться йогой и отдохнуть от Москвы. Интересный вариант - остаться здесь на выходные, арендовать гостиницу или специальный модуль. При этом мы рекомендуем сходить на фестиваль или поиграть в настольные игры в эфире. Во время мероприятия вы найдете конференции, интерактивные выставки, фотографии, посадку, музыку и природу.

Где поесть?

Вы можете попробовать торты, блины и выпечку в кафе "Buffet Dans La Grange": оно находится в поместье рядом с домашней церковью. В зависимости от сезона борщ и окрошка подаются на обед. Получите местные вафли и безе Murano. Если вы хотите поесть хорошо, то отправляйтесь в бар «Лесная сказка», расположенный на одноименной территории поселка, в одном километре от усадьбы. Здесь вы можете пообедать. В меню входят пицца, салаты, мясные блюда.

Мелиховский музей-заповедник

Если вам нравится творчество Антона Павловича Чехова, вам обязательно стоит приехать сюда. Однако, если вы неравнодушны к комедиям и рассказам писателя, это также не повод откладывать Мелихова: сама вилла и окружающий ее сад идеально подходят для выходных. Чехов жил в Мелихово семь лет, построил несколько школ, работал врачом и, конечно же, писал. В том месте, где написано «Il gabbiano», сохранилось небольшое приложение, которое выделено табличкой, висящей самим Антоном Павловичем. Он обычно любил делать сад и дом необычными: искать дом с тремя птицами под названием «Ликер Хаус», посещать «юг Франции» (как его называл сад Чехова) и любоваться «аквариумным» бассейном. А в «Love Walk», говорят, романтические желания осуществляются. А если погода не ухудшится, прогуляйтесь по дому, где была атмосфера, в которой жил писатель, и проверьте деревенскую школу - вы можете увидеть классную комнату и квартиру типичного деревенского учителя в конце 19-го века. Узнать про все интересные места Подмосковья можно в сети Интернет на специализированных сайтах. По отзывам пользователей можно подобрать шикарный вариант для отдыха, как в гордом одиночестве, так и с семьей.