Компрессоры Atlas Copco

Atlas Copco считается огромным в мире производителем. В 1912 году было открыто представительство этой фирмы в России. Поставляемые российским компаниям компрессоры Атлас Copco - действительно уникальные устройства. Список выпускаемых устройств очень широк: без масла, движущегося воздуха, газовых и технологических компрессоров, турбо-калькуляторов, оборудования для кондиционирования воздуха и электронных систем управления компрессором. Компания, которую можно найти по ссылке http://gk-sk.ru/kompressory/Atlas_Copco/ интенсивно развивает новейшие технологии, транспортировку и поддержку и постоянно расширяет качественный ассортимент своей продукции.

Качественная продукция

Фирма Атлас Copco предлагает всем своим клиентам широкий спектр услуг, чтобы избавить своих клиентов от каких либо проблем. Профессионалы компании всегда находят лучшее решение для каждой ситуации и предлагают надежное обслуживание клиентов для всех включенных устройств. Индикатор надежности Устройства фирмы Атлас Copco - это большое количество компрессорных агрегатов, которые с течением времени используются во всех уголках России.

Почему компания так популярна?

В настоящее время Атлас Copco располагает самой современной сервисной сетью, охватывающей весь регион страны. Это гарантирует, что технология сжатия Atlas Copco не прерывается из-за проблем со сжатым воздухом и что для обслуживания и ремонта используются только оригинальные запасные части и аксессуары. Данная фирма является официальным дистрибьютором Атлас, поэтому работники фирмы могут предложить полный спектр этих марок компрессоров. Вы можете приобрести компрессор по минимальной стоимости. Разнообразное компрессорное оборудование от этого производителя всегда в наличии. Компрессоры могут иметь неограниченное количество уровней сжатия. Механизмы одной платформы являются наиболее распространенными из-за ее простоты использования. Что касается двух этапов, объем намного больше, рабочий процесс выполняется в два этапа, а нагрузка распределяется на устройство, что гарантирует бесперебойную работу. Воздух или газ охлаждают в несколько этапов, что увеличивает повышение давления. Такие агрегаты гарантируют плавный перенос грузов на рабочие элементы.