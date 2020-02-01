Особенности выбора напольных покрытий для разных помещений. Что нужно учитывать, выбирая напольное покрытие? Необходимо обратить внимание на доступную цветовую палитру, интерьер комнаты, планировку, используемую мебель. Но также важно помнить и про тип комнаты. Для каждого помещения выбирается определённый вид напольного покрытия, которое обеспечит комфортную эксплуатацию и долгий срок службы. Большой выбор изделий представлен в каталоге салона интерьерных решений «Viva Decor» (https://vivadecor64.ru/) в Саратове. Какое покрытие выбрать? Рассмотрим основные виды помещений и рекомендации по выбору напольного покрытия для них: прихожая. Эта комната предполагает большой трафик, а поверхность пола постоянно подвергается различным видам нагрузки. Также нельзя забывать, что с улицы на обуви мы приносим влагу, грязь, пыль и грунт. Поэтому напольное покрытие должно быть устойчиво к этому. Хорошим вариантом будет плитка, износостойкие виды линолеума и ламината;

ванная, туалет. Для этих двух комнат характерна высокая влажность. Всё это может негативно сказаться на напольном покрытии, приводя к вспучиванию, набуханию, распространению бактерий и плесени. Поэтому нужно выбирать материалы с устойчивостью к влаге и перепадам температур. Плитка хорошо справляется с этой задачей;

кухня. На кухне также есть открытые источники влаги, что нужно учитывать. Но ещё нельзя забывать про повышенный уровень загрязнения. Масло, жир, частицы еды – всё это обязательно попадёт на поверхность пола. И он должен быть из таких материалов, которые легко поддаются чистке. Линолеум и плитка являются наиболее привлекательными вариантами;

жилые комнаты. Это спальня, гостиная, детская. Места, где мы отдыхаем. Следовательно, напольное покрытие должно обеспечивать максимум комфорта. Поэтому здесь можно положить паркет, ковры или пробку.





