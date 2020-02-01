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Особенности выбора напольных покрытий для разных помещений.
Сегодня, 18:34
Что нужно учитывать, выбирая напольное покрытие? Необходимо обратить внимание на доступную цветовую палитру, интерьер комнаты, планировку, используемую мебель. Но также важно помнить и про тип комнаты. Для каждого помещения выбирается определённый вид напольного покрытия, которое обеспечит комфортную эксплуатацию и долгий срок службы. Большой выбор изделий представлен в каталоге салона интерьерных решений «Viva Decor» (https://vivadecor64.ru/) в Саратове.
Какое покрытие выбрать?
Рассмотрим основные виды помещений и рекомендации по выбору напольного покрытия для них:
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