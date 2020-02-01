Дешевые машины будут доминировать на мировом рынке

Дешевые машины

Тот, кто хочет купить роскошный автомобиль, вне зависимости от того, где он находится в мире, почти всегда полагается на немецких производителей - 80% мирового рынка роскошных автомобилей принадлежит BMW, Mercedes и дочерней компании VW Audi.

Сильная позиция в вышеуказанном сегменте является основной причиной, по которой немецкие автомобильные компании в настоящее время находятся в лучшем положении, чем их конкуренты - премиальный сегмент всегда востребован. Но это не постоянное «страхование жизни», пишет в своем анализе немецкий еженедельник Die Welt.

«Дешевые автомобили имеют наибольший потенциал для изменений в автомобильном мире», - говорит Фердинанд Дуденхофер, директор CAR - Center Automotive Research в Университете Дуйсбург-Эссен. , «Мы ожидаем, что к 2030 году спрос увеличится до 25 миллионов автомобилей в год», - сказал Дуденхофер.

Что подразумевается под «дешевой» машиной, зависит от региона. В Германии Dacia Sandero является одним из них, в то время как в Индии эта модель дочерней компании Renault находится почти в премиальном сегменте. К дешевым автомобилям относятся автомобили с ценой примерно на 35% ниже средних цен моделей для соответствующего рынка. В Германии на данный момент это Dacia Sandero (от 6790 евро) и специальное предложение Classic от Fiat Panda (от 6990 евро).

В целом, немецкий автомобильный рынок менее чем за 8 000 евро очень мал, признает Дюденхофер. В 2011 году было продано 8031 автомобиль по цене ниже этого предела. Но успех Dacia показал, что даже на взыскательных рынках, таких как рынок Германии, существует хороший потенциал роста для дешевых автомобилей. «Мы считаем, что автомобили этой категории имеют потенциал для более чем 100 000 продаж в год в Германии», - говорит специалист.

Это, конечно, скромные цифры. Для компаний будет крайне важно иметь возможность предлагать доступные автомобили по доступным ценам развивающимся странам. Большинство доступных на данный момент дешевых автомобилей продаются в Индии и Китае, где их также можно купить за 2000 евро.

Китай в настоящее время является крупнейшим автомобильным рынком и быстро растет. Помимо стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), развивающиеся рынки также считаются такими странами, как Индонезия, Мексика, Малайзия и Таиланд. Это развивающиеся рынки, где спрос на дешевые машины будет самым высоким, пишет Die Welt.

А в Китае, где дорогие автомобили продаются более чем хорошо с начала массового автомобильного рынка, ожидается, что спрос на дешевые автомобили резко возрастет. Во многих городах Китайской Народной Республики маловероятно, что интенсивность движения сильно возрастет, поскольку с 2011 года в некоторых городских районах действуют ограничения на продажу автомобилей, но в провинции ситуация иная.

«В 50–300 километрах от центров моторизация населения развивается очень быстро. Чем дальше от центра столичных районов проходит граница, тем ниже доход на душу населения и тем больше потенциал для недорогих автомобилей », - говорит Дюденхофер.

Тот факт, что производители дешевых автомобилей могут быть успешными в долгосрочной перспективе, только если они дополняют свой ассортимент высококачественных автомобилей, иллюстрируется Dacia и Tata. Dacia, которая находится под капотом Renault-Nissan, хорошо продает свои модели, в то время как Tata, которая выпускает самый дешевый автомобиль в мире, Nano, регистрирует скромные продажи. Даже индийцы сомневаются в качестве Tata - индийская компания просто не является известным автопроизводителем.