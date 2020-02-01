Описание слота Disco Spins от казино Адмирал

Если вы обожаете семидесятые годы и восторгаетесь зажигательным диско той эпохи, тогда игровой автомат Disco Spins в онлайн казино https://admiiral.club/ создан специально для вас. Удивительная ретро-атмосфера, красочные наряды, соответствующее музыкальное сопровождение, все это вы сможете найти в интернет-казино.



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Вашему вниманию представлен слот, с пятью барабанами и двадцатью игровыми линиями. Каждую линию можно активировать по отдельности. В роли символов вы увидите зажигательных танцоров диско, которые своей неугомонной энергией будут поднимать вам настроение и дарить море позитива. А если улыбнется удача и попадется победная комбинация с дикими символами, тогда лично для вас, совершенно бесплатно, станцует великий Джон Траволта. Изюминкой игрового автомата Диско Вращения можно считать возможность выбора между спинами и дополнительными спинами барабанов.



В интернет-казино предусмотрена пробная игра в Диско Вращения без регистрации. Играть в нее предпочитают, как новоприбывшие пользователи, так и заядлые любители азарта. Ведь теперь не обязательно сразу рисковать и играть на деньги. Сначала можно прощупать почву, изучить правила игры и систему выплат онлайн-казино, ознакомиться с выигрышными комбинациями, а после этого начинать зарабатывать деньги.



Скаттером в онлайн игре считается зеркальный шар. Если вам посчастливилось и выпало три таких шара, тогда предоставляется возможность собственноручно выбрать режим вращения. Если выбор падет на диско-спин, появятся танцоры, которые зажигательными танцами подарят увеличение выигрыша. При выборе обычного режима, получите пятнадцать спинов, которые в данном случае предоставляются видео аппаратом бесплатно.



Символ «Вайлд» будет универсальным помощником, он всегда готов заменить недостающий символ, для того чтоб получилась выигрышная комбинация. Информацию о том, какие именно комбинации являются призовыми можно узнать в системе выплат онлайн-казино.