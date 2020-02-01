Английский язык для начинающих - как учить?

Английский язык для начинающих - как учить?

Изучение английского языка можно начать в любом возрасте.

Он открывает новые перспективы, объединяет людей, позволяет найти высокооплачиваемую работу.

Из-за этого количество желающих овладеть новым иностранным языком растет.

Языковые школы, разные блогеры и преподаватели ведущих вузов страны предлагают разные подходы к получению новых знаний.

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Разговорная речь и расширение словарного запаса

Начать изучение английского языка стоит с расширения словарного запаса. Он выступает базой для новых знаний в грамматике, стилистике и аудировании.

Для уверенного общения пригодится словарный запас от 3 до 10 тыс. слов. Есть разные подходы для достижения цели:

повторение популярных слов в слух или про себя;

составление рассказов и диалогов с новыми словами;

мнемотехника.

Последняя позволяет найти ассоциации к изучаемому слову. Прием используется и для структурирования лексики.

Поиск и просмотр видеоуроков

Найти видеоуроки для начинающих легко на популярных каналах Ютуб или на специализированных образовательных площадках.

Смотрите коллекцию видеоуроков для начинающих на любые темы: https://www.bistroenglish.com/videouroki-anglijskogo-yazyka-po-temam/

С их помощью легко овладеете всеми аспектами языка одновременно. Просматривать занятия можно в любое свободное время.

При просмотре видеосюжета вы можете:

наблюдать за учителем;

возвращаться к моментам, которые остались непонятными;

делать записи.

Такие занятия подходят как для тех, кто воспринимает информацию на слух, так и для визуалов.

В зависимости от свободного времени вы сами выбираете продолжительность урока.

Прослушивание аудиоматериалов

Метод задействует сразу два полушария мозга: правое позволяет усваивать информацию с помощью органов слуха, левое – благодаря появляющимся в голове образам.

Аудиокниги дают возможность пополнить словарный запас, понять структуру языка.

Слушайте Бесплатную Коллекцию Аудио-уроков Английского: http://www.bistroenglish.com/audio-uroki/

Исследования доказали, что люди, регулярно пользующиеся этим методом, более эффективно вливаются языковую среду.

Вы можете найти материалы, озвученные профессиональным диктором или обычными людьми. Для начитки используются услуги носителей языка.

Это хороший вариант для студентов, желающих слушать грамотную иностранную речь.

Есть и другие подходы, с которых можно начать изучение английского языка.

В отдельных школах акцент делается на грамматике, в других – на разговорной речи. Определите для себя оптимальную программу с учетом своих интересов и потребностей.

Для получения хорошего результата педагоги рекомендуют постоянно общаться на иностранном языке.

Это позволит быстрее закрепить выученное. Найти единомышленников легко на курсах, специальных площадках в интернете.