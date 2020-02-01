В Магадане закрыли подпольное казино

Правоохранительные органы из Следственного Комитета Российской Федерации по городу Магадану начали расследование по факту организации игорной деятельности вне зоны, специально для этого предусмотренной. Подозреваемыми стали двое мужчин из Магадана 24-х и 25-ти лет, которые создали преступную группу с целью получения незаконного дохода. Данные предоставила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Магадану.

Как утверждают правоохранители, двое местных жителей создали преступную группу с еще тремя сообщниками, которые ранее имели опыт в проведении азартных игр. Целью ОПГ стало извлечение постоянного дохода от незаконных азартных игр, организованных вне специально отведенной зоны. Подпольное казино было открыто приблизительно весной прошлого года, данные следствия утверждают, что к 26 апреля азартное заведение уже функционировало и являлось аналогом casino-x-online.info и прочих онлайн казино.

Игорная деятельность с помощью специального программного обеспечения и доступа к глобальной сети проводилась в заведении вплоть до двадцатого января текущего года. Заведение было открыто в 38 доме на улице Гагарина.

На прошлой неделе в арендованном нежилом помещении были поведены следственно-быскные мероприятия. В обысках участвовали сотрудники следственного комитета, правоохранители из отдела по борьбе с коррупцией, силовую поддержку оказывал ОМОН. Обыск подтвердил наличие состава преступления в виде проведения незаконной игорной деятельности с целью извлечения крупного дохода. Все оборудование, включая ноутбуки, вай-фай роутеры и системные блоки, было изъято. Также правоохранители нашли документы, бухгалтерскую отчетность и иные свидетельства преступной деятельности.

Все материалы дела переданы в суд города Магадана. Сейчас подозреваемые находятся на скамье подсудимых. Одному из них уже предъявили обвинение в незаконном проведении азартных игр и заключили под домашний арест. Второй участник группы пока находится в следственном изоляторе. Суд решает, какую меру пресечения избрать для него.

Также ранее было проведено расследование по делу о подпольных казино в населенных пунктах рядом с Магаданом. Незаконные игорные клубы закрыты, а подозреваемые (трое мужчин) взяты под стражу. Следственный комитет объединил эти два дела в одно уголовное производство.

Обнаружить и пресечь деятельность незаконных казино правоохранителям удалось благодаря обращениям общественно-активных жителей города Магадана.