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В Магадане закрыли подпольное казино

Вчера, 15:01

Правоохранительные органы из Следственного Комитета Российской Федерации по городу Магадану начали расследование по факту организации игорной деятельности вне зоны, специально для этого предусмотренной. Подозреваемыми стали двое мужчин из Магадана 24-х и 25-ти лет, которые создали преступную группу с целью получения незаконного дохода. Данные предоставила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Магадану.

Как утверждают правоохранители, двое местных жителей создали преступную группу с еще тремя сообщниками, которые ранее имели опыт в проведении азартных игр. Целью ОПГ стало извлечение постоянного дохода от незаконных азартных игр, организованных вне специально отведенной зоны. Подпольное казино было открыто приблизительно весной прошлого года, данные следствия утверждают, что к 26 апреля азартное заведение уже функционировало и являлось аналогом casino-x-online.info и прочих онлайн казино.

Игорная деятельность с помощью специального программного обеспечения и доступа к глобальной сети проводилась в заведении вплоть до двадцатого января текущего года. Заведение было открыто в 38 доме на улице Гагарина.

На прошлой неделе в арендованном нежилом помещении были поведены следственно-быскные мероприятия. В обысках участвовали сотрудники следственного комитета, правоохранители из отдела по борьбе с коррупцией, силовую поддержку оказывал ОМОН. Обыск подтвердил наличие состава преступления в виде проведения незаконной игорной деятельности с целью извлечения крупного дохода. Все оборудование, включая ноутбуки, вай-фай роутеры и системные блоки, было изъято. Также правоохранители нашли документы, бухгалтерскую отчетность и иные свидетельства преступной деятельности.

Все материалы дела переданы в суд города Магадана. Сейчас подозреваемые находятся на скамье подсудимых. Одному из них уже предъявили обвинение в незаконном проведении азартных игр и заключили под домашний арест. Второй участник группы пока находится в следственном изоляторе. Суд решает, какую меру пресечения избрать для него.

Также ранее было проведено расследование по делу о подпольных казино в населенных пунктах рядом с Магаданом. Незаконные игорные клубы закрыты, а подозреваемые (трое мужчин) взяты под стражу. Следственный комитет объединил эти два дела в одно уголовное производство.

Обнаружить и пресечь деятельность незаконных казино правоохранителям удалось благодаря обращениям общественно-активных жителей города Магадана.

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