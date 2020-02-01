Блэкджек онлайн: советы начинающим

Сайты, дающие возможность бесплатно поиграть в Блэкджек, очень полезны для людей, желающих попрактиковаться в применении отдельных стратегий без риска потерять собственные деньги. Играя бесплатно в Блэкджек онлайн, возьмите на вооружение наши советы, которые мы приводим в этой статье. Возможно, они помогут Вам в дальнейшем увеличить свои шансы на выигрыш в казино на реальные деньги.

1. Удваивайте ставку, если у вас на руках 10 очков, а у дилера открыта девятка или меньшая карта. Помните, что после удвоения Вы сможете получить только одну дополнительную карту.

2. Очень важно знать правила. Например, помните, что, играя бесплатно в Блэк Джек онлайн, нужно прикупать, если на руках меньше 17 очков.

3. Следующий совет очень важен — он может повлиять на ход игры в целом. Вы должны разделить карты одинакового значения на две руки и доставить еще одну начальную ставку. Однако профессионалы всегда разделяют Тузы и никогда десятки и пятерки.

4. Попытайтесь познакомиться с основными стратегиями игры Блэкджек онлайн во время бесплатных тренировок. Позже, играя на реальные деньги, Вы можете проиграть только из-за незнания некоторых важных систем Блэкджек.

5. Каждый раз ведите себя так, будто играете на свои собственные деньги, и проверяйте в конце сессии свой баланс — проиграли Вы или выиграли. Попытайтесь почувствовать точное время, после которого вам необходимо сделать перерыв. Если Вы устали, не доводите себя до полного изнеможения.

Несколько часов интенсивной игры могут не только вымотать Вас и физически, и эмоционально, но и вызвать стойкую ненависть к Блэкджеку. Позже, в реальной игре Вам будет трудно изменить своё отношение к игре. После того, как Вы достаточно времени уделили бесплатной игре в Блэкджек онлайн и изучили некоторые ее стратегии, для вас открыты двери во все игровые виртуальные и реальные заведения. Вы можете зарабатывать неплохие деньги и весело проводить время.