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Игрушки Funko POP

Сегодня, 02:46

Игрушки Funko POPИгрушки Funko POP

 

В наше время существует огромное количество людей, у которых есть такое хобби, как коллекционирование. Знаете ли вы, что сейчас люди обожают создавать различного рода коллекции из монет, альбомов и даже из игрушек. Очень популярны виниловые небольшие фигурки funko pop. Именно их и коллекционируют подростки, а также взрослые люди по всему миру. Что же это за игрушки и кто их придумал? Производителем этих милых статуэток является компания Funko. В ассортименте компании вы найдете очень много плюшевых и виниловых игрушек, которые посвящены героям разнообразных мультфильмов, фильмов, сериалов и комиксов. Привлекает то, что каждая игрушка выполнена в уникальной, узнаваемой стилистике. Данная компания же была основана еще в 1998 году, в Вашингтоне. Основная деятельность компании, как вы уже успели догадаться — создание коллекционных игрушек.

 

Популярная линейка

Не стоит удивляться, но линейка коллекционных игрушек funko pop стала популярна во всем мире и является одной из наиболее удачных и узнаваемых линеек компании. В эту коллекцию входят игрушки из винила. Стилистика именно этой линейки отличается тем, что игрушки имеют огромную голову, вовсе не соответствующую с параметрами тела. В коллекции присутствуют игрушки с качающейся, поворачивающейся и трясущейся головой. В 2015 году игрушек из этой линейки было более 400. Самая популярная категория игрушек из этой линейки посвящена тематике и фильму «Звездные войны». Размер игрушек из этой линейки не более десяти сантиметров, а стоимость их весьма приемлемая. Также, существуют и увеличенные версии игрушек. Это драконы, великаны и те персонажи, которые на экране крупнее других. Также, вам стоит знать о том, что подобные игрушки очень популярны среди звезд. Многие актеры и актрисы фотографируются с ними, выставляют фото в социальные сети и тем самым способствуют распространению игрушек.

 

Кому подойдут игрушки?

Игрушки funko pop — это идеальный вариант для людей, которые любят смотреть различные фильмы и сериалы, читать комиксы, играть в аниме-игры. Такие игрушки могут быть отличным подарком на день рождения другу, подруге, брату или же сестре. Также, эти игрушки можно использовать в качестве брелоков и носить на ключах, рюкзаке или же пенале. Приобрести игрушки вы можете как в магазинах реального мира, так и заказать в интернете.

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