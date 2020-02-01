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LOL куклы

Сегодня, 02:39

LOL куклыLOL куклы

 

Сейчас многие родители покупают своим детям различные игрушки. Мальчиков, как правило, интересуют машинки, роботы и разнообразные вертолеты, а девочек, соответственно, куклы. Сейчас можно найти очень много красивых, неординарных, ярких кукол, но наибольшую популярность получили лол куклы. Эти крохотные малышки — идеальный вариант для вашего ребенка. Также, вам стоит знать о том, что зачастую такие куклы можно найти в коллекции взрослого человека. Кстати, знаете ли вы, что в 2017 году эти куклы были признаны лучшим подарком на рождество. Дети многих стран просили родителей именно о таком пупсике. Что представляют из себя куклы ЛОЛ? Шарик из семи слоев, постепенно разворачивая которые можно найти: наклейки, аксессуары, одежду и обуви для куклы. Кукла, кстати, расположена в самой середине шарика и является главным сюрпризом.

 

Игрушка-сюрприз

Чем обоснован успех лол куклы? Пожалуй, тут все дело в самом сюрпризе. Покупатель никогда не угадает, какую именно куклу он купил. В каждом шаре могут быть разные аксессуары, разная одежда, разные куклы, и это очень заманчиво. Как утверждает генеральный директор компании, что разработала куклы: «В каждой игрушке есть элемент волшебства». И это, действительно, так. Также, вам стоит знать о том, что представители компании выстроили очень успешную стратегию рекламы: отказ от рекламы по телевидению. Кто же тогда рекламировал товар? Дети. Современные дети, которые активно пользуются социальными сетями, в том числе и платформой Youtube.Если говорить об Америке, то здесь мгновенный успех кукле обеспечило видео одного развлекательного канала на Ютуб. В видео показывали распаковку игрушки-сюрприза. В России такие видеоролики и по сей день пользуются спросом.

 

Дальше-больше

Итак, если верить статистике, то только в апреле 2017 года было продано более двух миллионов игрушек по всему земному шару. Сейчас же лол куклы выходят в трех форматах. Во-первых, это основная линейка. Включает в себя стандартный по размеру шар с куклой. Также, вам стоит знать о том, что существует такая линейка, где вы сможете найти только лишь мини-кукол. И набор-сюрприз, который включает в себя целых 50 сюрпризов. Купить куклы лол вы можете сейчас как в интернете, так и на прилавках детских магазинов. Они отличаются приятной стоимостью, а также яркой и креативной упаковкой. Получив такой подарок ваш ребенок, действительно скажет вам спасибо.

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