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Топ-3 игроков казино среди звезд Голливуда

Сегодня, 17:00

По мотивам автобиографической книги Молли Блум «Игра Молли» в 2018 году вышел на экран фильм «Большая игра». Писательница и киногероиня – настоящие профессионалы в покере. Она знает об азартных играх буквально все, поэтому в своем романе поделилась о звездах, которые любят испытать удачу в казино. К ним относятся попали Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр. Игра на деньги – не просто их увлечение в свободное от съемок время, а самая настоящая страсть и смысл жизни!

1. Ева Лонгория и Eva's Heroes

На первом месте нашего списка находится Ева Лонгория, известная среди поклонников как «отчаянная домохозяйка». Свою жизнь без покера она не представляет, поэтому хотела крепко связать ее с карточной тематикой. Лонгория с подругой Викторией Бэкхем планировали открыть собственный игорный дом, но мечты так и остались нереализованными, и девушки пошли по разным дорогам.

Ею был организован благотворительный тур в Техасе и Сан-Антонио, посвященный азартным развлечениям, в 2008 году.

Celebrity Casino Night в 2017 году отмечал десятилетие проводимых соревнований. При поддержке фонда Евы Лонгории проводятся турниры по покеру. Привычными участниками становятся высокопоставленные лица и голливудские звезды вместе с основательницей фонда. Все деньги, вырученные на благотворительности, она жертвует на помощь людям ограниченными интеллектуальными возможностями.

2. Мэтт Деймон и покерные скандалы

Мэтт Деймон оказался на втором месте нашего «чарта». Не только талантливый актер, но и профессиональный игрок в покер. Предпочтение отдает техасскому холдему.

Его пристрастие к азартным играм началось в далеком 1998 году во время съемок «Шулера». Достойный опыт работы за покерным столом обошелся Мэтту в 25 тысяч долларов, уроки он брал у настоящих игроков и ходил в нелегальные казино Нью-Йорка. Фильм снят и экранизирован, а «хобби» актера не угасало и начало набирать обороты. Он принимал участие в закрытых турнирах, организованных Молли Блум, и стал объектом внимания полиции, расследовавшей дело о нелегальном игорном бизнесе.

По данным разных источников Мэтт Деймон однажды потерял 40000 долларов за ночь, что поспособствовало его утешению в адрес азартного досуга. Актер перешел на домашние игры в компании друзей, мало кто его видел на благотворительных покерных мероприятиях.

3. Джордж Клуни и его собственное казино

Завершает тройку игроков Джордж Клуни – коллега Мэтта Деймона по цеху, оба снимались в картине «11 друзей Оушена». Трилогия после своего завершения только сплотила актеров, объединяя их общим интересом – азартными играми.

Джордж Клуни, как и вышеупомянутая голливудская звезда, обожает покер и онлайн казино - аналоги нашего http://columbus-casino-online.net/. И его любовь к азартным развлечениям настолько велика, что он «вырос» из обычного игрока в инвестора, вложившего более 7 миллионов долларов на игорный комплекс с отелем Las Ramblas. Ходят слухи, что нездоровое влечение Клуни к казино стало причиной его расставания с Элизабеттой Каналис.

 

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