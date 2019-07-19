Обзор игрового автомата Galactic Odyssey от Вулкан Старс

Galactic Odyssey от Вулкан Старс

Поклонники научной фантастики, объединяйтесь, поскольку для Вас открывается возможность сыграть в интересный и приносящий неплохие выигрыши игровой слот “Galactic Odyssey” от Cryptologic. Фантастическая космическая тематика предлагает игрокам шанс покрутить барабан в надежде получить джекпот в десять тысяч монет, просто зайдите на Вулкан Старс официальный сайт и испытайте удачу! Имея ставки в пределах от двадцати пяти центов до пяти долларов за монету, эта игра – потенциальная возможность для действительно звездных выплат.

Особенности и графика

Графика этой игры имеет стандартный классический дизайн игровых автоматов, игровое поле изображено в красивых голубых и пурпурных цветах, что позволяет сделать акцент на барабанах и таблице выигрышей. Символы, используемые в этом увлекательном игровом слоте, включают красные ракеты, одиночные бары, двойные бары, тройные бары и черные ракеты. Графика, тематическое пространство, звуковые эффекты, все это значительно расширяют тему и увеличивают удовольствие от игры. Со ставками до пяти долларов за монету и кушем от двух тысяч пятисот и до десяти тысяч монет, игроки, ставящие максимум, отметят, что эта игра является довольно захватывающей и потенциально выгодной.

Функция автозапуска

Интересной особенностью игрового слота Galactic Odyssey является функция автоматического воспроизведения. При этом игроки могут выбрать, сколько слотов они хотели запустить автоматически и выбрать номинал каждой монеты. Функция может быть включена и выключена в любое время, что облегчает условия игры. Настроив автозапуск, Вы можете использовать это во благо себе – откиньтесь на спинку стула и наслаждайтесь волнением, пока вращающиеся барабаны добавляют к вашей общей сумме выигрыше еще больше призов.

Выигрышные линии

Galactic Odyssey - это 3-х барабанный, 1 линейный игровой автомат. Единственная линия выплаты проходит горизонтально через центр между тремя барабанами. Символы должны быть сосредоточены на этой линии, чтобы активировать выплаты. Линия четко обозначена на игровой площадке, это позволяет игрокам сразу определить, что они получили выигрышную комбинацию.

Выплаты

Игровой слот Galactic Odyssey предлагает целый ряд выплат. От одной черной ракеты ставка в 1 монету увеличивается в три раза, ставка в две монеты принесет выигрыш в шесть, а 3 монеты соответственно пополнят вашу копилку на 9 монет. Игроки, которым выпадет две черные ракеты на линиях при ставке в 1 монету, получат 15, при ставке в 2 - 30 монет, а при ставке 3 – 45 монет.



Три одиночных бара принесут 30 монет игроку, поставившему на кон 1 монету. Соответственно 60 со ставки в 2 монеты, и 90 со ставки в три монеты. Три двойных бара дадут 50 монет с одной, 100 монет с 2, а также 150 монет с максимальной ставки в 3 монеты. При выпадении на барабанах трех тройных баров, 100 монет получат игроки со ставки в одну монету, 200 со ставки в 2 и 300 с максимальной ставки в 3 монеты. Три планеты дадут 200 монет со ставки в 1, 400 на 2 монетную ставку и 600 монет при ставке в три монеты.



Выигрыш при выпадении трех черных ракет на линии также кратен сумме ставки. Так, поставив 1 монету, вы получите 400, поставив 2 монеты - 800, а поставив 3 монеты - 1200. Джек-пот в сумме 2500 монет присуждается любому игроку, которому выпадет три красных ракеты при одномонетной ставке. Он же будет удвоен и составит 5000, если будет сделана ставка в 2 монеты, а 10000 Вы получите, поставив 3 монеты на кон. С таким экстравагантным выплатами совсем неудивительно, почему так много людей считают, что это игровой автомат просто не от мира сего.